Movimiento Nacional Campesino realizará un paro por los fertilizantes en 10 provincias

Movimiento Nacional Campesino prepara paro por costo de fertilizantes para el 16 de diciembre. Foto: Cortesía.

Karina Sotalín (I)

Richard Intriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino, convocó este 13 de diciembre del 2022 a una medida de hecho por la crisis de los fertilizantes. Exige solución al Gobierno, pero rechaza el allanamiento a la sede de su organización.

“Hoy convocamos a las organizaciones del campo y la ciudad a un paro el día viernes, 16 de diciembre. Se denomina el paro de los fertilizantes porque si no tenemos fertilizantes en el campo, no habrá alimentos en las ciudades porque no podremos producir. Le estamos anunciando al Gobierno Nacional que necesitamos respuestas urgentes para resolver la producción alimentaria”, pronunció Intriago en una rueda de prensa.

La medida de hecho durará todo el día viernes y se paralizarán 10 provincias tanto de la Costa, Sierra y Amazonía, confirmó el dirigente a este Diario. Evitó detallar las provincias por estrategia, pero mencionó que en Guayas se aplicará la mayor fuerza.

El paro se realizará porque el Gobierno no resuelve la crisis del sector rural, por su inoperancia, su burocracia y por su persecución a las organizaciones campesinas, según Intriago. La crisis se da principalmente por el alto costo de los fertilizantes para el campo y el Movimiento Campesino es el que ha entregado de forma gratuita 300 000 litros de fertilizantes orgánicos a los campesinos de todo el país, explicó.

Se necesitan 10 millones de litros de fertilizantes para que el Gobierno los entregue directamente a 500 000 familias de pequeños agricultores en Sierra, Costa y Amazonía, agregó. Dijo que los agricultores requieren los fertilizantes para enero, fecha en que empiezan las siembras más importantes para que no exista un desabastecimiento de productos.

Intriago es candidato a la prefectura del Guayas por Izquierda Democrática (ID). Aclaró que esa organización política no tiene ninguna relación con el paro del viernes ni con futuras acciones.

Allanamiento de Fiscalía

El Ministerio de Agricultura emitió un comunicado este 13 de diciembre. Indica que 3 000 agricultores del país serán beneficiarios de los 64 000 litros de fertilizantes que la Fiscalía obtuvo el 9 de diciembre. Eso fue producto de un allanamiento a la Hacienda El Rosario, ubicada en el Km 27 de la vía a Daule (Guayas).

Según el Ministerio, ese terreno le pertenece, “pero está siendo ocupado -sin ningún instrumento legal que lo ampare- por la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL)”.

Los fertilizantes se encuentran en cadena de custodia, a la espera de los peritajes que efectúe la Fiscalía. Terminado ese proceso, el Ministerio solicitará la devolución del producto, un bioestimulante foliar que ayuda al desarrollo de la floración y fructificación de los cultivos. Se determinará el estado de los fertilizantes antes de entregarlos a los beneficiarios.

Para Intriago, el allanamiento fue un hecho sin sentido y lo toma como una persecución a su organización. Esta lleva más de 15 años en el predio, incluso cambió su nombre y cuenta con documentación, en febrero del 2022 se solicitó el comodato al Ministerio, no hay ninguna denuncia por invasión, aseguró.

Los fertilizantes se encontraban por más de un año en la sede del Movimiento porque el propio Ministerio los dejó ahí y el 8 de septiembre de este año “nosotros denunciamos que había 64 000 litros de fertilizantes botados”, justificó.

El terreno en cuestión tiene 100 hectáreas, pero el Movimiento se ubica solo en cuatro, en el resto hay otros productores y la Universidad de Guayaquil, indicó Intriago. “Tendrán que sacar a todos. Nos uniremos para darle una respuesta contundente al Ministerio y, en el caso de los fertilizantes, estaremos vigilantes de que lleguen a manos de pequeños y medianos productores”, advirtió.

Movilización para enero

El dirigente adelantó que ha mantenido acercamientos con algunos dirigentes de organizaciones que buscan la condonación de deudas. “Estamos pensando en la unidad de una sola lucha social para enero. Será una jornada de lucha campesina en todo el país”, anticipó.

Por ahora, el Movimiento Nacional Campesino aún no define su postura sobre la consulta popular del Gobierno, a diferencia de la Plataforma por la condonación de deudas, que promueve el voto por el No.

