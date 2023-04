María de los Ángeles Duarte reveló detalles de su fuga en una entrevista

La exfuncionaria se encuentra en Venezuela tras su fuga del país. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La exministra María de los Ángeles Duarte, quien se fugó de la embajada de Argentina en Ecuador el viernes, 10 de marzo de 2023, concedió su primera entrevista tras el hecho a Telesur.

En el programa En clave política emitido en la noche del lunes, 24 de abril, Duarte detalló varios aspectos de su salida, cómo lo hizo y los motivos por los cuales tomó su decisión.

¿Fue complicada su salida?

Duarte confirmó que su salida se dio el viernes 10 y no el 11 de marzo como se creía; eligió ese día de forma premeditada al ser en el que menos funcionarios y colaboradores se encuentran en el interior de la embajada.

Además, aseguró que para su fuga no recibió ninguna ayuda de Argentina ni de Venezuela, país en el que se encuentra actualmente, pero que si le ayudaron varias personas que por seguridad no puede revelar sus nombres.

Según sus palabras, su única opción era viajar hacia Venezuela. “Yo pensé, yo soy la única rehén que queda. Los otros miembros del gobierno de Rafael Correa ya tenían su prelibertad, (...) solo quedaba yo y pensé si no me muevo ahora, luego será mucho más complicado”, afirmó.

"La razón para estar en la embajada de Argentina fue la ausencia absoluta de ley y justicia en #Ecuador que empezó con las publicaciones que hizo el portal de @VillaFernando_, yo no le puse atención porque pensé que era uno de los tantos inventos de la oposición" @MariaDuartePesa pic.twitter.com/7DlOmk3tlS — En Clave Política (@EnClavePolitik) April 25, 2023

“Salir de Ecuador no es complicado para nada, no hay ningún control en la frontera, fue realmente muy sencillo", comentó.

¿Por qué salió?

En su intervención, la exministra del correísmo le dijo al entrevistador Orlando Pérez que la decisión que le llevó a huir fue la negativa de las autoridades locales a brindarle un salvoconducto para que pueda salir del Ecuador y pedir asilo político en Argentina.

Según contó la exfuncionaria, el presidente Guillermo Lasso habría mencionado que lo de Duarte era una persecución y que por ello, él buscaría la forma de dejarla salir, sin embargo, al no haber una acción concreta y pese al pedido a Argentina de que no se le conceda el asilo ya que no lo necesitaría, el presidente Alberto Fernández, finalmente decidió extendérselo.

"El Pdte. @alferdez conversó con @LassoGuillermo porque a él le preocupaba tener a una mujer y a un niño como asilados. Lasso dijo que sabía que este caso era persecución y que solucionaría esto pero su palabra tiene cero valor" dice @MariaDuartePesa pic.twitter.com/nTwfQHuhzK — En Clave Política (@EnClavePolitik) April 25, 2023

Las consecuencias de su salida

Duarte explicó que al no llegar directamente a la embajada de Argentina en Venezuela, perdió la vigencia de su asilo diplomático, sin embargo, dijo no desarlo por ahora.

En la entrevista, dijo creer que todos los conflictos posteriores a su salida que involucraron a los cancilleres de Ecuador y Argentina, fueron un intento de "eclipsar" las denuncias que aparecían sobre el proceso de juicio político de Lasso.

Tras los más de dos años y medio que permaneció en la residencia argentina, la entrevistada dijo sentirse muy agradecida con el personal de la Embajada, quienes siempre la trataron de buena manera, sin embargo dijo que pese a las comodidades, las visitas de su familia que recibía y los amplios espacios que brindaba el lugar, sintió que ese tiempo fue "traumático".

"Estuve dos años 6 meses asilada en la embajada. Para mi hijo fue muy traumático, él no podía recibir clases presenciales. Estuve sin libertad y sin poder defenderme" señala @MariaDuartePesa. pic.twitter.com/vOz9Xa3eTF — En Clave Política (@EnClavePolitik) April 25, 2023

“No fue una cárcel, pero si fue una jaula de oro (...) no podía salir a la calle porque había un vehículo de la Policía esperando a que yo cruce el portal para llevarme a una cárcel”, añadió.

Antecedentes

Duarte fue ministra de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa. Ella fue condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho junto al expresidente Correa y otros exfuncionarios y empresarios, en el caso Sobornos.

En el caso Sobornos, la Fiscalía investigó los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político, que era presidido por Rafael Correa.

Según las investigaciones, entre el 2012 y 2014 habría gestionado y aceptado la entrega de sobornos de al menos seis empresas.

Esas compañías estaban vinculadas contractualmente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y habrían entregado sumas significativas de dinero a cambio de la suscripción de contratos con el Estado.

A causa de la condena, ella buscó refugio en la Embajada de Argentina en Quito en agosto del 2020. Luego, en diciembre del 2023, recibió asilo político y solicitó un salvoconducto para poder viajar a Argentina. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana le negó ese pedido.

