Exministra María de los Ángeles Duarte: 'salir de Ecuador no es complicado para nada'

La exministra sentenciada no viajó a Argentina para no utilizar un vuelo comercial y llegó a Venezuela. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Redacción El Comercio

María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte en la administración de Rafael Correa, contó cómo salió del país para radicarse en Venezuela. Dijo que no es complicado salir de Ecuador. Esta es la cronología del caso que incluso generó una crisis diplomática entre Argentina y Ecuador.

La entrevista a Duarte se publicó la noche del 24 de abril, en un programa conducido por el periodista Orlando Pérez para la cadena de televisión Telesur, medio de comunicación que surgió en 2005 en Caracas, Venezuela.

Ese país es liderado por Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, jefes de Estado con quienes Correa comparte su ideología socialista. Duarte dio la entrevista luego de 45 días de abandonar Ecuador, el 10 de marzo. Tenía asilo en la Embajada argentina. El Mandatario de ese país, Alberto Fernández, oficializó el reingreso de Argentina a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el 6 de abril. Se trata del bloque regional impulsado con Correa, durante su presidencia.

La Cancillería de Ecuador informó la tarde de este 25 de abril que no se pronunciará sobre las declaraciones de la exfuncionaria, sentenciada a ocho años por cohecho por el caso Sobornos.

Cronología de la fuga

La Cancillería ecuatoriana comunicó el lunes, 13 de marzo, que en esa tarde el canciller argentino Santiago Cafiero manifestó a su entonces homólogo Juan Carlos Holguín que Duarte escapó de la Embajada argentina en Quito.

También convocó al entonces embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, para que informe los detalles.

Luego, el 14 de marzo, Duarte tuiteó que se encontraba en Venezuela. Ese día, Ecuador declaró a Fuks como 'persona non grata' por hallar inconsistencias en la información que proporcionó respecto a la fuga de la exministra. Argentina expulsó al embajador ecuatoriano en Buenas Aires, Xavier Monge.

El primero de abril, Holguín renunció a cargo de Canciller y asumió el puesto Gustavo Manrique. Hasta la fecha no se ha referido al caso.

Entre el 20 y 21 de marzo hubo la tensión se elevó a nivel presidencial. Alberto Fernández, de Argentina, y Guillermo Lasso, de Ecuador, defendieron sus posturas en Twitter.

Duarte, en su entrevista, aseguró que salió por sus propios medios. Fuks “ni siquiera se enteró, ni siquiera sabía que yo iba a salir”. Confesó que recibió ayuda, pero no comentó de quiénes, aclaró que no fue de parte de la República argentina. “Yo quise mantenerlos a ellos al margen, justamente para que no haya un conflicto diplomático”, declaró.

La exfuncionaria se mantenía en la Embajada argentina desde agosto del 2020. El lugar es la residencia donde vivía Fuks y allí se realizaban eventos personales del embajador. No se revisaban a los visitantes, confirmó Duarte.

“Yo pensé, tiene que ser un viernes porque sábado y domingo aquí no hay empleados, nadie se va a dar cuenta. El día que se dan cuenta fue porque los empleados no me encontraron, seguramente, que fue un lunes”, contó. Asume que el Gobierno de Lasso utilizó su salida de Ecuador para “tapar su propia corrupción” porque "ese día" se filtraron "audios gravísimos".

Se refiere a que, el 14 de marzo, el medio digital La Posta publicó audios en los que supuestamente dos generales de la Policía hablaban de archivar un informe que afectaría a Lasso.

¿Cómo y por dónde salió de Ecuador?

“Yo pensé, si yo no me muevo ahora, luego va a ser mucho más complicado porque la custodia que tenía afuera la Policía era ridícula, no revisaban los carros que entraban y salían”, sostuvo.

Consideró que más adelante la situación de Lasso podía agravarse, “soy la única rehén que le queda, de repente iba a tomar otro tipo de medidas contra mí. Dije es ahora o nunca”, reveló.

Señaló que “salir de Ecuador no es complicado para nada, no hay ningún control en la frontera, fue realmente muy sencillo”. Y no se dirigió a Argentina por temas de logística pues para viajar a ese país requería tomar un vuelo comercial.

A su criterio, en Colombia se está consolidando un gobierno progresista. “Yo sé que todavía las Fuerzas Armadas, los jueces y todo, podían actuar incluso por encima de cualquier decisión de su Presidente, por el momento”, comentó. Por eso le pareció más seguro viajar por ese país, que está entre Ecuador y Venezuela.

En su momento, Holguín indicó que tras consultas a Colombia recibió información de no hay registros del ingreso de Duarte a ese país rumbo a Venezuela.

