Guillermo Lasso sí acudirá a la Asamblea para defenderse del juicio político

Guillermo Lasso sí acudirá a la Asamblea Nacional a defenderse en el juicio político, aseguró su Ministro de Gobierno. Foto: Carlos Noriega/ EL COMERCIO

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró este miércoles 10 de mayo de 2023 que el presidente Guillermo Lasso sí se presentará en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando sea convocado para ejercer su derecho a la defensa por el juicio político.

“La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al Presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales”, dijo Cucalón un día antes, el 9 de mayo, horas después de la resolución emitida por los legisladores.

En un pronunciamiento en Twitter agregó: “Nos mantenemos firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia”. Con 88 votos, la Asamblea aprobó una resolución que dispone continuar, de manera inmediata, con la tramitación del proceso de juicio político contra Lasso.

Con esa resolución la Asamblea violó la Ley de la Función Legislativa, según el funcionario del Gobierno. “Hizo caso omiso a que un Presidente debe ser juzgado políticamente por el informe de la Comisión de Fiscalización, debidamente motivado, aunque no haya sido aprobado”, cuestionó el Ministro este 10 de mayo en Ecuavisa.

La Asamblea también resolvió que se notifique a Lasso con la resolución, así como con el expediente íntegro de este proceso.

A consideración del Ejecutivo, no hay base jurídica que sostenga la acusación de presunto peculado contra el Mandatario. “Como esto también es político, hay que reiterar que la posición del Jefe de Estado es que, a pesar de todo esto, él va a acudir a la Asamblea a demostrar la verdad”, aseguró.

Cucalón dijo que Lasso asistirá al Pleno porque le debe un mensaje a sus mandantes pues al no existir un informe “¿sobre qué se defiende el Mandatario?, pese a eso va a responder”.

Aún no hay 92 votos para la destitución

Con base a su experiencia anterior como legislador, señaló que los votos siempre se cuentan al final, no se los anuncian. “Ayer hubo 88 votos, no hay los 92. Aquí no estamos para festejos o velorios, aquí estamos para responder demandas del pueblo ecuatoriano y en ese necesitamos conectarnos las Funciones del Estado”. Se requieren 92 voluntades para destituir a Lasso.

El Ministro considera que el cambio de opinión de algunos legisladores, para no apoyar el juicio político, se debe a la defensa que ha hecho el Gobierno de que “no hay peculado”.

Por otro lado, Cucalón rechazó las acusaciones del Partido Social Cristiano (PCS) sobre la supuesta negociación de votos. “Podrán decir lo que les venga en gana. Ciertos señores no me van a venir de ética ni de moral. Los problemas de los partidos que los resuelvan los partidos y sus integrantes. Yo estoy enfocado en los problemas del país”, resaltó.

El 9 de mayo, el presidente del PSC, Alfredo Serrano, en un comunicado anticipó que "pronto los estamentos legislativos y judiciales conocerán los pormenores de esta acción deleznable, y tendrán que investigarla y sancionarla”. El político habla de que, aparentemente, se configuró un presunto delito de tráfico de influencias y delincuencia organizada.

Ese comunicado se difundió después de que la legisladora Geraldine Weber anunció que dejaba la bancada del PSC.

Mientras tanto, la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, dijo en una entrevista con un medio digital guayaquileño que hasta la tarde de este miércoles su bancada decidirá qué legisladora la acompañará en la interpelación a Lasso en el Pleno.

Además, indicó que buscan los mecanismos legales para que comparezca el vicealmirante Jhonny Estupiñán, quien fue exgerente de Flopec. El correísmo lo considera como un testigo clave, “quien denunció la estructura de corrupción al Presidente de Hernán Luque en Flopec”.

Veloz estima que las comparecencias se darían el lunes, 15 de mayo. El 14 está prevista la elección de autoridades de la Asamblea.

Presentación de reforma tributaria

El ministro Cucalón aseguró que en esta semana se presentará el proyecto económico urgente sobre la reforma tributaria, en beneficio para la clase media. Esta se relaciona a la deducción del Impuesto a la Renta. El proyecto se entregaría a la Asamblea máximo este 11 o 12 de mayo.

