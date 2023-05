¿Qué sigue luego del llamado a juicio político contra Guillermo Lasso?

Pleno de la Asamblea durante la votación de este martes, 9 de mayo de 2023. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Redacción Elcomercio.com

Luego de que el Pleno de la Asamblea aprobara la continuidad del trámite del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado este martes, 9 de mayo de 2023, todavía restan cuatro instancias para decidir sobre el futuro del Primer Mandatario.

La votación se inició pasadas las 14:44 y luego de que 20 asambleístas de diferentes bancadas intervengan y presenten sus respectivos análisis tanto a favor como en contra de proseguir con la moción presentada.

Los legisladores aprobaron la continuidad del juicio político con 88 votos a favor.

Según señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su Sección 4 sobre el enjuiciamiento político del presidente de la República, el trámite del proceso de juicio político continuará a partir del artículo 92, esto es, con el "orden del día".

Los artículos 92 y 93 de la ley mencionan que, tras aprobarse y difundirse el informe de la causa, el presidente de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día de las sesiones en un plazo de cinco días.

Derecho a la defensa

En esta fecha y hora señalada, Guillermo Lasso deberá ejercer su derecho a la defensa frente al Pleno Legislativo. En este espacio, dos asambleístas designados podrán interpelar al Primer Mandatario para que finalmente este replique a las preguntas.

Tras finalizada la intervención, el jefe de Estado podrá retirarse del Pleno para dar inicio a un debate entre los legisladores.

Según señala el artículo 94 de esta ley, en el plazo de cinco días de concluido el debate señalado, la Asamblea deberá sesionar para votar sobre el juicio político sin debate alguno. "De no presentarse en dicha sesión una moción de censura y destitución se archivará la solicitud", aclara el documento legal.

Finalmente, si la censura y destitución a Lasso es favorable con al menos 92 votos, el juicio será aprobado y se procederá a la destitución del presidente de la República.

El artículo 95 señala que "si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el

asunto pase a conocimiento de la autoridad competente", sin embargo también expresa que "en ningún caso podrá volverse a proponer juicio político por los mismos hechos".

Informe no aprobado

Si bien la ley señala que previo a la defensa del presidente de la República debe aceptarse y difundirse un informe motivado sobre la causa, este no fue presentado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea; por ello, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), convocó al Pleno para una votación este martes 9 de mayo.

El titular de la Legislatura ratificó su decisión en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que da la atribución al Pleno para decidir "cuando en las comisiones no exista la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización"

"No existe jurídicamente el informe. Al no existir el informe, el Pleno de la Asamblea tiene que resolver si es que no se llama a juicio al Jefe de Estado o si se le llama a juicio", dijo Saquicela.

Reacciones de asambleístas

Fernando Cedeño, asambleísta por Manabí de la bancada de UNES, en declaraciones para EL COMERCIO dijo sentirse tranquilo tras la votación de este martes, pero que lo sucedido en la sesión evidenció que el gobierno está moviéndose.

"El Gobierno está tratando de comprar consciencias porque hoy 21 legisladores se ausentaron, la mayoría de Pachakutik y otros, los recientes disidentes del PSC (Partido Social Cristiano)", expresó.

Cedeño dijo que espera que el presidente Lasso acuda a defenderse en la sesión que le corresponda. "Si no va el presidente sería un desacato en contra de la función legislativa", añadió.

Por su parte, el asambleísta Pablo Muentes del PSC dijo que se debe esperar a ver que decide el Pleno en su decisión.

"No nos sorprendió la votación de este martes, el último día del juicio del político se verá si hay los 92 votos necesarios", expresó para EL COMERCIO.

Presunto peculado

La solicitud del juicio político en contra de Guillermo Lasso fue presentada por Viviana Veloz (Unes) por un supuesto peculado.

En el dictamen consta que Guillermo Lasso habría permitido que se firme un contrato, a pesar de que habría sabido que era lesivo para el Estado, por un examen de Contraloría y una alerta del gerente de esa empresa naviera estatal.

El documento en mención señala que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos "pools" de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo”.

Se sostiene que el Jefe de Estado “junto a Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.

Más noticias:

Visita nuestros portales: