Javier Pincay asegura que sigue en funciones pese a sentencia del TCE

Luego de que se hiciera pública la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay con el retiro de sus derechos políticos, este emitió un pronunciamiento.

El burgomaestre expresó, en sus redes sociales, “No he sido destituido ni notificado en legal y debida forma. Por lo tanto, sigo ejerciendo las funciones de alcalde. No vamos a permitir que se irrespete la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero”.

En este sentido, la mañana de este 30 de junio, Pincay ofreció una rueda de prensa en compañía de su abogado, en donde se explicó que presentarán un recurso de protección.

El movimiento Avanza también reaccionó a la sentencia del TCE y la tildó de “inexplicable”, según una publicación de El Diario.

De acuerdo a Avanza, el TCE no tomó en cuenta los certificados médicos que comprobaban la “gravedad” del entonces candidato, tras el atentado a balas del que fue víctima.

“Nuestro candidato ganó de manera clara y contundente las elecciones”, indicó Avanza.

Sentencia del TCE contra Javier Pincay

El TCE sancionó a Pincay con la pérdida de sus derechos políticos por incurrir en una infracción electoral muy grave, en este caso no asistir a un debate obligatorio previo a los comicios de febrero 2023.

Esta sentencia, que fue de apelación, se dictó la noche de este jueves 29 de junio del 2023 y contó con cuatro votos a favor y uno salvado. Además de la pérdida de sus derechos políticos por dos años se le impuso una multa de 9 000 dólares.

La denuncia fue presentada por quien en febrero 2023 era candidato a la Alcaldía de Portoviejo, José Miguel Mendoza, y quien quedó en segundo lugar.

Él denunció que Pincay no asistió al debate electoral que es de carácter obligatorio. Por su parte el acusado dijo que debía guardar reposo médico debido a un atentado que sufrió. No obstante, Mendoza insistió en que Pincay ya estaba recuperado y podía participar del debate, pero no lo hizo.

