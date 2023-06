Leonidas Iza dice que candidatos ajenos a Pachakutik no tendrán apoyo de sus bases

Leonidas Iza, titular de la Conaie, dice que las bases no apoyarán a candidatos que no sean de Pachakutik. Foto: Karina Sotalín/ EL COMERCIO

Karina Sotalín

El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, se refirió a la condición que se considerará para que las bases del movimiento indígena apoyen candidatos de su brazo político Pachakutik (PK).

El 12 de junio del 2023 Marlon Santi, como coordinador nacional saliente de Pachakutik, oficializó el respaldo del movimiento político a la precandidatura presidencial de Yaku Pérez, con su binomio Nory Pineda.

Este martes 13 de junio, en el marco de una movilización contra la minería, Iza habló sobre el ámbito político electoral.

"Vamos a trabajar por el movimiento Pachakutik. Los que no estén dentro de Pachakutik simplemente no tendrán el apoyo de las bases", afirmó el presidente de la Conaie.

El dirigente añadió que, con ello, queda reafirmada la decisión de recuperar la conducción de Pachakutik porque "siempre está articulada con la Conaie las estructuras organizativas".

Leonidas Iza cuestionó a Yaku Pérez

El dirigente de la Conaie, una vez más, criticó a Pérez. "Los que a pretexto de que ha pasado la campaña electoral, que lucharon contra la minería, y ahora dicen que van a ser precandidatos resulta que dicen que van a respetar el 100% de las concesiones mineras", refirió.

Para Iza, todas las concesiones son ilegales porque sostiene que no habrían contado con un proceso de consulta previa hacia los pueblos y nacionalidades. "Estamos claros, si es que no están con Pachakutik, no caminamos para allá", reiteró en breves declaraciones.

Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari, dijo que el tema sobre Pachakutik debe ser analizado en un Consejo Ampliado, pues como parte de la Conaie, anteriormente, se había resuelto apoyar todos los procesos de la organización política.



El titular de la Ecuarunari evitó pronunciarse sobre una postura definida al momento. Aunque manifestó, con base a las declaraciones de Iza, que "PK ha sido secuestrado por "algunos personajes" que se oponen al nombramiento de Guillermo Churuchumbi como nuevo coordinador nacional electo.

