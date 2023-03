Henry Cucalón critica al informe del caso Encuentro

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, acudió a la Asamblea y calificó de "mamotreto" al proyecto de informe de la Comisión ocasional del caso Encuentro. Foto: Twitter Asamblea Nacional

Roger Vélez. Redactor (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, acudió este miércoles 1 de marzo a la Asamblea y calificó de "mamotreto" al proyecto de informe de la Comisión ocasional del caso Encuentro que recomienda juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Cucalón compareció ante la Comisión de Enmiendas para defender el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, que impulsa Lasso, para que las Fuerzas Armadas puedan coordinar acciones con la Policía en el combate al crimen organizado, sin la necesidad de un estado de excepción.

Tras su comparecencia, en declaraciones a la prensa, el Ministro rechazó que la Comisión del caso Encuentro, liderada por el correísmo y sus aliados, acuse a Lasso de traición a la Patria y omisiones. Eso se debatía en otro salón del Palacio Legislativo.

"Yo lo califico de un mamotreto, un documento que no tiene ni pies ni cabeza. Para mí sin valor jurídico alguno, no vinculante. Al final de cuentas el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días podrá acogerlo o no y aún así, si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado, debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político", señaló.

Cucalón enfatizó que no está en duda la capacidad de fiscalización que tiene la Asamblea. "Pero eso sin sustento alguno, en base a puras conjeturas y suposiciones, querer catalogarlo, endilgarlo, como traidor a la Patria, me parece uno de los actos más infames que se hayan escrito en las páginas de la historia política ecuatoriana".

"No hay una sola prueba, que no sean conjeturas de medio pelo, para llegar a que el Presidente ha traicionado a la nación", añadió tras recordar que traidor a la patria es lo peor calificativo para cualquier ecuatoriano.

En caso de que el informe se llegase a aprobar, Cucalón anticipó que habrá una respuesta oficial del Gobierno. Señaló que Lasso viajó a Costa Rica para la firma de un acuerdo comercial, pero que se devolverá de inmediato.

En último caso mencionó que a la Corte Constitucional le corresponderá emitir un dictamen de admisibilidad para un juicio político.

"La Corte Constitucional ha dado muestras de ser un baluarte de la institucionalidad. Espero, no me quiero adelantar, en el caso supuesto de que esto avance piense a favor de la Constitución y la ley y no de intereses personales", remarcó.

Reforma Constitucional

En relación a la reforma a parcial a la Constitución que impulsa Lasso, Cucalón calificó de "extraño" que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), no ampliara el plazo para que la Comisión de Enmiendas pueda ampliar el debate.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: