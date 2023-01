Francisco Jiménez confirma que Hernán Luque salió de Ecuador

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, aseguró que tiene monitoreadas a dos personas, presuntamente involucradas en actos de corrupción en empresas públicas. Foto: Twitter Francisco Jiménez

Karina Sotalín (I)

El Ministerio de Gobierno confirmó este viernes, 20 de enero de 2023, que Hernán Luque, uno de los involucrados en la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas, está fuera del Ecuador.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoció que el Gobierno sabe de la ubicación de Luque, pero espera la decisión de la Fiscalía.

Luque, expresidente del Directorio de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), es una de las personas señaladas por presuntas irregularidades en empresas del sector eléctrico. En audios difundidos por La Posta, Luque señala que prefiere recibir USD 150 000 y su intención de abrir cuentas en Andorra.

“De la información que tenemos, el Señor estaría, por lo pronto, fuera del país”, dijo Jiménez en una entrevista a Teleamazonas. Mencionó que habría salido de Ecuador entre el 9 y el 10 de enero. La denuncia se hizo pública el 9 de enero.

“Sabemos, tenemos información de dónde está (Luque). La Fiscalía ha hecho un comunicado en el que ha dicho que va a llevar a cabo el debido proceso. Nos darán las órdenes pertinentes y en el momento en que lo haga, nosotros procederemos”, aclaró el Ministro.

El Gobierno no puede proceder sobre una “noticia criminis y agarrar a alguien sobre el cual no tenemos ninguna orden (de captura)”, sostuvo Jiménez.

La disposición de buscar a Luque y a Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera (cuñado del presidente Guillermo Lasso), fue una orden del mismo Mandatario. Pero eso sucedió el 16 de enero. Jiménez afirmó que ambos están monitoreados.

La Secretaría Anticorrupción del Gobierno está para dictar políticas públicas para prevenir actos de corrupción, pero “no nos dio noticia de que hubiese alguna irregularidad concreta en las instituciones públicas”, según Jiménez.

Justificó que hay una plantilla de cerca de 20 000 funcionarios en el sector público por lo que “alguien se puede filtrar”, pero que el Gobierno no tiene nada que ver con la trama de corrupción. Si se confirma que se materializó un delito por parte de Luque, se tomarán todas las medidas para que pague por sus culpas ante la justicia, aseguró el funcionario del Ejecutivo.

Danilo Carrera no tiene relación con el Gobierno

Danilo Carrera, cuñado de Lasso, en el reportaje periodístico de La Posta fue señalado por encabezar la presunta red de corrupción. En las redes sociales circuló una fotografía en la que aparece junto a la comitiva oficial que acompañó a Lasso en su viaje a Estados Unidos en 2022.

Pero Jiménez dijo que Carrera no tiene relación con el Gobierno. “Una cosa es que pueda, eventualmente, aparecer en una foto por razones de índole familiar o personal y otra cosa, muy distinta, que tenga algún tipo de incidencia en el Gobierno. No tiene ninguna. No participó en ninguna decisión. No ha recomendado absolutamente a nadie. No tiene nada que ver con el funcionamiento del Gobierno. Estamos 100% seguros. Es el Presidente el que decide y el que gobierna”, enfatizó.

La madrugada de este 20 de enero, la Fiscalía realizó varios allanamientos por este caso. En sus primeras informaciones sobre el operativo aún no confirmó los nombres cuyos domicilios allanó.

Lista de políticas vinculados con el narcotráfico

El Ministro reiteró que la lista de candidatos relacionados con el narcotráfico se presentará la próxima semana.

Espera que Lasso llegue a Ecuador el 22 de enero, tras su periplo en Europa, para revisar los nombres de la lista. Por otro criticó y rechazó que existan candidatos del oficialismo con nexos al crimen organizado. En dos semanas se llevará a cabo el sufragio para elegir dignidades seccionales.

