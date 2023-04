Cancillería de Ecuador negó negociación con Ucrania para enviarle armas

Imagen referencial. Medio estadounidense filtra información de un posible envío de aviones a Ucrania. Foto: Freepik

El Gobierno de Guillermo Lasso estudió la posibilidad de enviar armamento a las filas ucranianas, para la lucha contra la invasión rusa. Así lo menciona un reporte filtrado de la inteligencia de Estados Unidos que se publicó en el medio The New York Times.

La intención del envío de los helicópteros, según el reporte, era que el gobierno ecuatoriano esperaba persuadir al gobierno de Estados Unidos para que le proporcionara aviones alternativos. Es decir hacer un cambio.

Cancillería negó negociación con Ucrania

Sobre esta gestión no se conoce si fue completada o no, según The New York Times. Sin embargo, la Cancillería de Ecuador negó el jueves 13 de abril de 2023 cualquier negociación con Ucrania, así lo dijo en un comunicado dirigido al medio estadounidense.

Este Diario se comunicó con la Cancillería para solicitar una vocería sobre el reportaje, institución dijo que el canciller subrogante, Luis Vayas, ya había contestado al medio estadounidense de la siguiente forma: “la donación de bienes y suministros militares no se menciona en la legislación ecuatoriana, por lo que una operación de estas características sería imposible”.

Filtración sobre Ecuador y el posible envío de armas a Kiev

En los documentos de inteligencia estadounidenses filtrados indican que el Gobierno de Ecuador habría considerado, a los seis meses (agosto de 2022) de iniciarse la invasión, la posibilidad de enviar helicópteros MI-17 de diseño soviético a Ucrania.

Recordando que el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, inició una "operación militar especial" -como lo denominó el mandatario ruso-, y desde entonces hay tensión un conflicto bélico que ha dejado cientos de fallecidos y miles de personas desplazadas.

Ecuador habría sido el primer país latinoamericano en enviar armas a Kiev, según los documentos. The New York Times dice que no quedó claro a partir de los documentos filtrados si Ecuador cumplió.

Envio de armas vs. conflicto político

El reportaje del medio estadounidense también señala que los funcionarios ecuatorianos sabían que enviar sus viejas armas a Kiev podría enojar a su socio comercial Moscú.

Según el análisis filtrado, enfatizando que Rusia es el quinto destino más grande de exportaciones que tiene el Ecuador, después de Estados Unidos, China, Panamá y Chile. Y esta relación inicio con bajo la presidencia de Rafael Correa, 2007 a 2017.

Conflicto lejano

Vladimir Rouvinski, politólogo de la Universidad Icesi en Colombia que estudia las relaciones de Rusia con América Latina, dijo que los países latinoamericanos estaban tratando de mantenerse al margen del conflicto “porque tienen miedo”.

Al menos tres de los países más grandes de América Latina —Argentina, Brasil y Colombia, todos liderados por izquierdistas— se han negado a enviar armas a Ucrania, y los líderes argumentan que no tomarán partido en la guerra.

