Conaice desmiente respaldo a candidaturas presidenciales 2023

Jairo Cantincus, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), aclaró el 21 de junio del 2023 que su organización social no tiene compromiso con ningún partido político para las próximas elecciones.

En una rueda de prensa, desde Santo Domingo, Cantincus explicó que el nuevo Consejo de Gobierno de la Conaice, integrado por 11 dirigentes de distintos pueblos y nacionalidades, fue elegido el 17 de diciembre del 2022.

Aseguró que, tras la entrega de documentos a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades para su registro, el 13 de junio del 2023 recibieron la notificación y constan con el nombramiento.

Con ese antecedente, el dirigente pidió que se respete la autonomía y legitimidad del Consejo de Gobierno que preside para coordinar cualquier tipo de acción. Así, rechazó que terceras personas se tomen el nombre de la Conaice y de sus organizaciones de base sin la consulta de su directiva.

Comentó que el expresidente de la Conaice, Javier Aguavil, en una entrevista habría expresado respaldo a un movimiento político para una candidatura a la Presidencia de la República. “Queremos desmentir. El compañero no representa como dirigente. Es parte de una nacionalidad, pero no tiene autoridad”, recalcó Cantincus.

Recordó que en el Consejo ampliado del la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), del 25 de mayo, junto a las regionales Ecuarunari y Confeniae se decidió impulsar una candidatura. Se trataba de Leonidas Iza.

Pero, “como no hubo coordinación con el movimiento político Pachakutik que es del movimiento indígena, hemos ido a retirar nuestros candidatos porque no existe la garantía necesaria para llevar ningún un candidato. Por lo tanto, no vamos a apoyar a ningún partido político”, resaltó. El candidato presidencial de Pachakutik es Yaku Pérez.

Respaldo a la consulta del Yasuní

La dirigencia de la Conaie respondió al llamado que hicieron anteriormente las comunidades de la Amazonía para que respalden el Sí en la consulta popular para evitar la explotación petrolera en el Bloque 43.

“Los pueblos y nacionalidades de la Costa hemos dicho a respaldar la consulta porque es una demanda de nuestros hermanos indígenas en la Amazonia”, justificó Cantincus. Dijo que se pueden encontrar otras maneras de sustentar el desarrollo, como el turismo, sin extraer los recursos naturales.

Mateo Calazacón, gobernador de la Nacionalidad Tsáchila, y mercedes Freire, dirigente de Fortalecimiento Organizacional de la Conaie, ratificaron el apoyo a la consulta popular para proteger a las comunidades no contactadas. Si gana el No, se perjudicaría a la biodiversidad, puntualizó Freire al pedir el respaldo.

Trabajadores de oponen

A la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) le preocupa que con la consulta popular se frene la explotación del campo ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) o Bloque 43 y se retire “toda la infraestructura construida con inversión de todo el pueblo”.

En cuanto a los argumentos ambientales, la Asociación dice en un comunicado que “no puede compararse la explotación petrolera de las empresas privadas como Texaco en el Oriente, con la cuidadosa explotación que realiza la empresa estatal hoy en el ITT”.

Asegura que en los años de explotación no se ha reportado contacto con comunidades en aislamiento voluntario. Por el contrario, sí ha existido contacto con comunidades que participan activamente en el trabajo y prestación de servicios durante la actividad.

“Así como llamamos al pueblo a luchar contra la privatización del ITT, de otros campos como Sacha y Amistad, o las refinerías, hoy llamamos a oponerse a la intención de revertir todo lo hecho por nosotros en el Bloque 43”, expresa Antep. No se puede tirar al basurero de la historia el dinero de los ecuatorianos y el esfuerzo de sus técnicos y trabajadores, cuestionan al respalda el No para la consulta.

