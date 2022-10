Pugna en Comisión de Fiscalización se mantiene; oficialismo y correísmo niegan boicot

La comisión de fiscalización mantiene pendiente el trámite de juicio político contra miembros del Cpccs. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Roger Vélez. Redactor (I)

Después de cuatro sesiones fallidas, la Comisión de Fiscalización logró instalarse este miércoles 19 de octubre para definir el cronograma para el trámite del pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La aprobación del cronograma, que incluye varias comparecencias del 21 al 27 de octubre, se dio por unanimidad. La decisión se venía postergando desde hace más de un mes debido a pugnas internas en esta mesa.

“Es un gusto verlos a los tiempos colegas”, así recibió Villavicencio a los comisionados, después de haber alertado al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que en las últimas dos semanas no han acudido a las convocatorias los asambleístas del correísmo, oficialismo y el Partido Social Cristiano (PSC).

A la mesa se presentaron el socialcristiano Pablo Muentes, Roberto Cuero, del correísmo y Marco Troya, del bloque oficialista. Los correístas Comps Córdova y Gabriela Molina enviaron a sus alternos. La vicepresidenta, Ana Belén Cordero (Creo), se presentó después de que ya habían constado quórum.

Cuero llevó un pedido de cambiar el orden del día de la sesión para tratar el cronograma del juicio político al Cpccs, antes que las comparecencias solicitadas por Segovia por el sistema de radares en Cuenca, que constaba como primer punto.

“Aquí hay un boicot”

Una hora antes, Villavicencio había convocado a otra sesión a la que solo se presentaron Muentes y Segovia, por lo que no hubo quórum y no se pudo realizar la comparecencia de Ramón Correa, gerente de exploración de Petroecuador y Juan Pablo Pozo, sugerente financiero, quienes debían presentar informes sobre los contratos con la empresa Schlumberger para los campos Auca, Sushufindi, Libertador.

“El país tiene que saber que aquí hay un boicot a que se investiguen casos como este, como Coca Codo Sinclair y otros que están agendados”, dijo Villavicencio.

“Hay un hartazgo”

Tras incorporarse a la sala, Cuero reclamó a Villavicencio por una falta de “comunicación fluida” entre la Presidencia de la Comisión y sus integrantes. Muentes, de su lado, le reclamó por convocar a las sesiones con un plazo menor a las 24 horas de anticipación.

El legislador del correísmo mencionó que debido a los plazos específicos para el trámite del juicio político al Cpccs están obligados a participar de las sesiones en las que se trate este asunto. “Los otros temas evaluaremos en función de la necesidad, la importancia de los temas”.

“Aquí no hay ninguna estrategia. Aquí hay un sentimiento de hartazgo por parte de algunos miembros de la Comisión que estamos haciendo lo que estamos haciendo”, acotó Cuero, en declaraciones a la prensa.

#Asamblea | Roberto Cuero, asambleísta de Unes, dice que en la Comisión de Fiscalización "hay un hartazgo con Villavicencio".



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/OahnDzwcz4 — El Comercio (@elcomerciocom) October 19, 2022

A ese sentimiento de “hartazgo” se plegó la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero. La legisladora del oficialismo llamó a Villavicencio a que cambie su actitud, a generar consensos previos y hacer a un lado los “monotemas” como el caso del sector petrolero.

“No estoy de acuerdo con esa forma de hacer política, que cuando alguien no me apoya en un informe, en un proyecto de ley o en una resolución, yo tengo que atacar luego a atacar a esa persona que no comparte conmigo determinadas posturas”, añadió.

Cuero y Cordero aseguraron que no buscan la salida de Villavicencio, pero también señalaron un incumplimiento en la palabra del legislador, que en varias ocasiones ha amenazado con renunciar a la Presidencia de la Comisión.

Villavicencio dijo que reconsideró su decisión por pedido del presidente Guillermo Lasso.

Cronograma del caso Cpccs

En cuanto al cronograma para el trámite del juicio político al Cpccs, se incluyeron las comparecencias del presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la fiscal General, Diana Salazar, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, así como a exintegrantes de comisiones para designar autoridades de control.

Las causales para este proceso, que es impulsado por Pachakutik, tienen que ver con el supuesto incumplimiento de funciones en los concursos para nombrar al nuevo Contralor General del Estado y Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Mireya Pazmiño (PK), una de las interpelantes, se presentó a la Comisión con un reclamo sobre las notificaciones; Villavicencio admitió que pudo haber cometido “un desliz”, al haber enviado la documentación a las partes en fechas distintas.

