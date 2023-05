César Rohon define prioridades y se descartan más cambios de ministros

El presidente Guillermo Lasso junto al vicepresidente y sus ministros en el Informe a la Nación. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO

El flamante ministro de Transporte y Obras Públicas, César Rohon, definió sus prioridades este miércoles 24 de mayo del 2023. Mientras, el titular de Energía, Fernando Santos Albite, manifestó que seguirá en su puesto y descartó más cambios, por ahora, en el Gabinete de Ministros.

Las reacciones se dieron tras el Informe a la Nación, donde el presidente Guillermo Lasso reiteró su confianza en su equipo de ministros y el vicepresidente, Alfredo Borrero.

Rohon, exlegislador socialcristiano, dijo que aceptó tomar las riendas del Ministerio de Obras Públicas porque "es la hora de los desprendimientos, de dejar la vanidad a un lado y que el país necesita avanzar". Al tiempo de resaltar que él dejó la bancada del PSC hace dos años, y también abandonó la Asamblea que fue disuelta por el presidente Lasso.

"Yo no puedo negar de donde vengo ni lo que fui. Yo me fui del Partido Social Cristiano hace más de dos años, antes de que empiece esta actual Asamblea (...). Estamos en una etapa nueva, en un periodo que inicia ahora, después de la disolución de la Asamblea, un periodo extraordinario, donde hay que levantarle al país, por eso vengo. De aquí me voy al Ministerio, a analizar cuál es el catastro de las carreteras, cómo están, cuáles son las prioridades, qué inventario de puentes tenemos", apuntó.

El Ministro aseguró, sin adelantar una cifra, que se destinará un "monto grande de inversiones" para obra pública estatal, que buscará involucrar a organismos seccionales, y también se apostará por concesiones a empresas privadas.

"Hay un monto importante, que lo vamos a cuadrar, un monto grande, para hacer muchas obras, muchas escuelas, para hacer muchos puentes, para arreglar las carreteras, y donde también se necesita el concurso de los organismos seccionales porque tienen que involucrarse en el Ecuador, tienen que involucrarse en esta cruzada", anotó.

Advirtió que, después de la época invernal, Ecuador debe enfocarse en mitigar los riesgos del Fenómeno de El Niño; "lo que se viene es grave en materia de la naturaleza".

De su lado, el ministro de Energía, Fernando Santos Albite, manifestó que continuará en esta Cartera. "El Presidente me ha ratificado su confianza. Son rumores que voy a salir. El único cambio es el del Ministro de Obras Públicas, ya no hay más", puntualizó.

El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, en cambio, manifestó que el oficialismo pedirá a Lasso que se postule a la reelección en los comicios anticipados del 20 de agosto.

