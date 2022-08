Asambleísta Ricardo Vanegas pide responsabilidad penal contra Alexandra Arce

Ricardo Vanegas, asambleísta nacional por Pachakutik, lista 18 (2021-2025). Foto: Twitter @ricardo_vanegas

Redacción Guayaquil (I)

En el marco de la investigación que emprendió el legislador de Pachakutik, Ricardo Vanegas, sobre los contratos de agua en Durán, este 1 de agosto se llevó a cabo una nueva visita a ese cantón del Guayas, a fin de recolectar información documental.

Como explicó EL COMERCIO, un examen especial de Contraloría analizó los contratos para el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán, de ampliación de cobertura del servicio en varios sectores y de fiscalización, firmados en la Alcaldía de Alexandra Arce, posible candidata por la Revolución Ciudadana. Vanegas quiere que se la responsabilice de forma penal.

Ese estudio determina que Durán cuenta con estaciones de bombeo no operativas, un acueducto que explota de vez en vez, cuyas reparaciones van de USD 40 a USD 80 mil cada una y, de acuerdo al Municipio actual, se deben hacer cada tres meses.

Al respecto, el asambleísta expuso que “no puede ser que algo que es tan evidente siga en investigación previa”, y dijo con énfasis que “debe haber una instrucción y debe imputarse a los responsables”.

Hay un presunto perjuicio al Estado por USD 25 millones, por lo que insiste en que no se puede engañar a la población duraneña. “Los pozos nunca se construyeron. El Banco de Desarrollo pide de regreso el dinero. He solicitado a Contraloría que en el informe se incluya la responsabilidad penal. No hay la obra, no solo es responsabilidad civil, sino penal”, enfatizó.

El año pasado, el Cabildo de Dalton Narváez decidió terminar los contratos con Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción (Eseico S.A.), cuyo presidente ejecutivo, Ramiro Galarza Andrade, fue vinculado por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016. Eseico ahora está obligado a pagar USD 15,7 millones por concepto de multa por desfase contractual y otros USD 2,6 por todos los trabajos incompletos que deja, entre estos USD 600 mil por dos pozos y USD 150 mil por las reparaciones que han debido ejecutarse en la obra.

Vanegas prevé viajar a Chimborazo y a El Oro por sendos temas de agua potable.