Asamblea aprueba prórroga de 10 días para informe sobre caso Encuentro

La sala de sesiones de la Asamblea que se apresta a una nueva vacancia. Foto: Asamblea

Roger Vélez

Con 108 votos a favor de 135 asambleístas presentes en modalidad virtual este martes, 21 de febrero del 2023, el Pleno de la Legislatura aprobó una prórroga de 10 días para que la Comisión ocasional del caso Encuentro entregue el informe de investigación al Gobierno.

La moción fue presentada por la correísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión, a menos de 48 horas de que termine el plazo inicial de 30 días que tenían. El Parlamento interrumpió el feriado de Carnaval con este tema como único punto en el orden del día.

En la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), 20 asambleístas votaron en contra y 4 se abstuvieron. "Nosotros como bancada no vamos a avalar más mentiras y mucho menos el oportunismo político", enfatizó su coordinador, Juan Fernando Flores.

Antes de la votación hubo un breve debate del que participaron cuatro asambleístas de las bancadas de Unes, el oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik.

"¿Para qué necesitan 10 días?", increpó Flores, "¿o es que a caso están esperando que les envíen el informe desde Bélgica o desde México'", increpó Flores, en referencia a los países donde se encuentran los líderes del correísmo.

Veloz adujo que la Comisión requiere este lapso para procesar la información y preparar el informe sobre la supuesta trama de corrupción en empresas públicas y presuntos aportes a la campaña presidencial de Guillermo Lasso.

Avances

La legisladora manifestó que, hasta el momento, la Comisión ha mantenido 19 sesiones. Anotó que, por dos ocasiones, ha requerido la comparecencia de Lasso, sin una respuesta favorable. El socialcristiano Luis Almeida instó al Jefe de Estado para que rinda cuentas a los asambleístas, a los que catalogó de "jueces".

Veloz aseguró que han recibido más de 40 mil hojas con información. Afirmó que entre esos documentos se encuentran más de 2 mil que tienen que ver contratos de empresas públicas.

Cuestionó que el ministro del Interior, Juan Zapata, se haya "negado" a entregar información sobre los movimientos migratorios de Danilo Carrera, cuñado del Presidente, los empresarios Rubén Chérres y Leonardo Cortázar, entre otros salpicados por estas denuncias.

Acotó que Zapata y el comandante de la Policía, Fausto Salinas, han impedido la comparecencia de un policía clave para las investigaciones. Señaló que la Comisión recibió una bitácora mutilada sobre las visitas del Palacio de Gobierno.

"Hacer alusión a que han obtenido información de manera no legal o no oficial sobre esto también se constituye en un crimen, por más allá investigación que pretendan a hacer", replicó Torres.

El legislador oficialista enfatizó que "hasta el día de hoy no han encontrado una sola prueba sobre este proceso ni mucho menos vinculación alguna al Presidente" en estas denuncias.

"No traten de estirar la cuerda y mucho menos manoseen la Constitución para justificar un juicio político que saben que no existe porque responsabilidad alguna todavía no han encontrado" del Presidente, puntualizó.

Mireya Pazmiño, asambleísta disidente de la bancada de Pachakutik y afín al correísmo, es la vicepresidenta de la Comisión. Ella respondió al coordinador del oficialismo "que ve cucos donde no hay".

Visita nuestros portales: