Jaime Nebot dice que los diálogos para posibles alianzas los encabezará Cristina Reyes

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, defendió este 25 de agosto del 2020 la decisión del Partido Social Cristiano (PSC) en presentar a la legisladora Cristina Reyes como precandidata a la Presidencia del Ecuador y dijo que ella es la responsable de diálogos con otras tiendas políticas.

A través de un comunicado, afirmó que “no es una candidata más” y que es una mujer joven, preparada, valiente, con experiencia y con una meta: hacer una administración eficiente, pero con conciencia social, que combata con éxito la pobreza y el desbarajuste económico, administrativo y ético que impera en el país.



“Para eso está lista a rodearse, sin sectarismos, de los mejores hombres y mujeres de Ecuador, especializados en cada materia”.



“A propósito de diálogos, es a ella, como candidata presidencial, a quien corresponde representarnos”, afirmó Nebot.



Esta posición surgió luego de que esta mañana Reyes dejara la puerta abierta para un diálogo para encontrar una unidad que enfrente a las candidaturas que representen “al totalitarismo y la corrupción”, en relación al correísmo.

Allí, al ser consultada sobre un posible diálogo con Guillermo Lasso, Reyes respondió: "es importante conversar con todos, es importante conversar por el país, aquí el tema de rencillas personales al Ecuador no le interesan, lo más importante son los objetivos y todos tenemos que conversar en una mesa de trabajo"



Lasso, líder de Creo, afirmó el lunes que no tenía inconvenientes en conversar con Nebot.



Por su parte, Nebot, en su comunicado, indicó que la preocupación de Reyes es que, por la dispersión, corran peligro valores como libertad y la democracia y objetivos como el empleo y el progreso, lo cual “es ampliamente compartida por los ciudadanos”.



No obstante, indicó que esa preocupación de ninguna manera es contradictora con su posición de activa candidata.



Entre tanto, el exalcalde guayaquileño defendió que el PSC haya postulado a Reyes porque es la organización política que ganó las elecciones seccionales en el 2019. “Tiene no solo el derecho, sino la obligación de tener candidato a la Presidencia de la República”.