Carrión pedirá a Supercom investigue un supuesto linchamiento mediático a Seguros Sucre

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión (AP), aseguró que hay una supuesta campaña de desprestigio en contra de la aseguradora pública Seguros Sucre. La mañana de este lunes 30 de julio del 2017 presentó una denuncia que hizo la Institución y aseguró que enviará la documentación a la Supercom para que se abra una investigación por un supuesto linchamiento mediático.

Según Carrión, se habría realizado una supuesta contratación a la empresaria 180 Grados Producciones, para que realice un ‘lobby’ a favor a favor de la eliminación del reglamento que da prioridad a Sucre en el aseguramiento de bienes del Estado.



El costo del contrato sería de USD 25 000 y, además, un monto adicional de USD 15 000 si se lograba el objetivo. “No sabemos si esto está en vigencia. Primero se hace una proforma de esta compañía 180 grados la cual establece que va hacer un lobby en los distintos medios de comunicación con un objetivo único que es eliminar el reglamento para que Aseguradora Sucre sea la primera opción de los contratos público”, dijo Carrión.



“Esta propuesta comunicacional llega por error a Aseguradora Sucre y se establece que después de que se hace una estrategia con el ‘lobby’, con una campaña a través de los medios de comunicación y que va a haber personas especializadas que van a estar interviniendo en los medios de comunicación hablando sobre el supuesto monopolio de Aseguradora Sucre y eso es lo que trataban de imponer como mensaje”, argumentó la presidenta de la Comisión de Fiscalización.



Carrión señaló que la proforma a la que accedió muestra un valor de USD 25 000. “El fee de éxito total es de USD 15 000, es decir, si es que en esta campaña de desprestigio de Aseguradora Sucre el resultado era que se derogen las condiciones impuestas y se abra el mercado a las empresas a todas las empresa seguros. El costo total de esta proforma era USD 25 000”.

Además, Carrión señaló que la productora pertenece a la periodista Janeth Hinostroza. “El problema está en que la periodista, Janet Hinostroza, desde el inicio entendemos que podría estar contratado este servicio (porque) ha habido ocho intervenciones sistemáticas desde el 5 de julio del 2018, sobre las aseguradoras en el país y sobre especialmente Aseguradora Sucre. Hemos visto voceros de opinión, tal cual lo establece la estrategia presentada por Janet Hinostroza”.



La legisladora Carrión explicó que remitirá el expediente a la Superintendencia de Comunicación para que revise si se cometió un presunto linchamiento mediático en contra de Seguros Sucre. “En el marco del linchamiento mediático, nosotros evidenciamos que hay una ataque sistemático de Seguros Sucre, con el fin único descrito en esta proforma”, aclaró Carrión.



Luego de las declaraciones de la asambleísta María José Carrión, Janet Hinostroza difundió un comunicado, en el que rechaza las acusaciones de la legisladora. La periodista reconoce que su empresa de comunicación presentó una propuesta para “informar la posición de las aseguradoras sobre el régimen especial en la contratación de seguros”. Pero asegura que la proforma no era para “desprestigiar a Seguros Sucre”.



Hinostroza insiste en que la propuesta nunca se concretó y desestimó un presunto conflicto de intereses. “Conflicto habría si hubiese pretendido usar mi espacio de entrevistas para llevar adelante la campaña, cosa que no iba a hacer bajo ninguna circunstancia. No lo hago, no lo he hecho, con ninguno de mis clientes en todo el tiempo que llevo haciendo asesorías de este tipo”.

En su cuenta de Twitter, la comunicadora también se refirió al caso. “En todo caso lo yo quería defender son los concursos públicos para contratos de seguros. Lo que la (asambleísta) Carrión defiende es que sigan los contratos a dedo”.

A los años q asoma la @majo_carrion me alegra q POR FIN quiera hacer su trabajo de fiscalización. Fiscalice contratos Régimen Especial #SegurosSucre. Y póngalo en informe público. Y muestre contrato q las aseguradoras supuestamente tienen conmigo, me acusa sin pruebas! 1/2 — Janet Hinostroza (@janethinostroza) July 30, 2018

No hay contrato mío con Aseguradoras, así q @Majo_carrion miente. Lo q muestra es una propuesta q nunca se concretó. En todo caso lo yo quería defender son los CONCURSOS PÚBLICOS para contratos de seguros y lo q la Carrión defiende es q sigan los CONTRATOS A DEDO. #SegurosSucre — Janet Hinostroza (@janethinostroza) July 30, 2018



Por otra parte, Carrión dijo que solicitó al Servicio de Rentas Internas (SRI) que remita información sobre todos los contratos de las aseguradoras públicas y privadas que tienen como accionistas, socios, representantes legales o administradores a brockers. Esto, porque estarían incumpliendo con la ley que lo prohíbe.



Según Carrión, también se pidió información al SRI para conocer el reintegro al estado que hacen más empresas aseguradoras. Esto luego que conoció que Sucre tiene un porcentaje más alto en comparación con otras empresas. A su criterio, podría configurarse una evasión tributaria.