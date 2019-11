Grupo de policías se amotina en cuartel de la ciudad boliviana de Cochabamba

LEA TAMBIÉN

Un grupo de policías se amotinó este viernes 8 de noviembre de 2019 en un cuartel de la ciudad boliviana de Cochabamba en protesta contra el Gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, sin que aún haya un pronunciamiento oficial. Un segundo grupo se habría amotinado en la región de Sucre, según información preliminar.

Las imágenes de televisión muestran a los uniformados en la azotea del cuartel, mientras desde el exterior son vitoreados por civiles, y medios bolivianos difunden informaciones que en otras regiones del país también puede haber más motines.



Los policías pertenecen a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en la comisaría de la avenida Heroínas de Cochabamba, en el centro de Bolivia, y se encuentran en la azotea cantando el himno nacional con banderas bolivianas.

#Urgente#P7Informa

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en Cochabamba reporta motín policial.

Video: RRSS pic.twitter.com/kdtIOTAgK4 — Página Siete (@pagina_siete) November 8, 2019



Un delegado policial, con el rostro cubierto, salió al exterior para declarar que su intención es "hacer notar a toda la opinión pública, no es esto un grupo, es toda la guarnición de Cochabamba, estamos en repudio de este Gobierno que no nos hace caso en catorce años".



"No nos hace caso. Esto no es un pequeño grupo, es toda la guarnición policial, de momento eso les puedo informar. Muchas gracias", dijo en una breve declaración.



Según los medios, los uniformados también reclaman la destitución del comandante de la Policía Boliviana en Cochabamba, Raúl Grandy, cuya actuación ante la crisis en el país ha sido criticada.

Motín policial en Cochabamba y Oruro. pic.twitter.com/iatvuww2i1 — Micky (@7MiTrAc) November 8, 2019



El motín se produce en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia desde las recientes elecciones, que tuvo en Cochabamba unas de las protestas más violentas que se han registrado en el país desde hace más de dos semanas.



El presidente del país, Evo Morales, llama a sus seguidores a defender el triunfo que le dio el órgano electoral en los comicios del pasado 20 de octubre y califica de intento de golpe de Estado las denuncias de fraude desde la oposición y movimientos cívicos.



Los detractores del mandatario, que lleva casi catorce años en el poder, exigen la renuncia de Morales, la anulación de las elecciones y la convocatoria de una nueva cita con las urnas.



Al menos tres personas murieron en enfrentamientos entre afines y contrarios al presidente en los disturbios desde el día después de los comicios, en los que hubo 383 heridos según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.