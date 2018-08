Policía exige estatura mínima para aspirantes; hay reclamos

LEA TAMBIÉN

La estatura volvió a ser un requisito obligatorio para ser policía. Este año, el Ministerio del Interior fijó entre los parámetros de aceptación que los hombres midan, como mínimo, 1,68 metros y las mujeres, 1,57 metros. Ese cambio generó sorpresa entre los aspirantes, pues este requisito estaba eliminado desde el 2015.

En ese entonces, ese parámetro fue suprimido, para “garantizar el acceso sin discriminación”. Pero en las últimas dos graduaciones, el Ministerio del Interior y la Policía concluyeron que los uniformados eran pequeños con relación a los requerimientos actuales.



Un estudio de la institución detalla que la estatura promedio de las personas que cometen delitos es 1,70 metros. A ese resultado se sumó la estatura promedio de los ecuatorianos y de los agentes activos y se estableció el requisito (ver info).



Para los jóvenes que no superan ese parámetro establecido, el imponer un requisito así es atentar contra sus derechos. En Quito, un aspirante acudió a la justicia y presentó una acción de protección para que no le eliminen del proceso. Es José Ramos, tiene 20 años y mide 1,63 metros.



La queja judicial se resolvió el lunes pasado en la Unidad Judicial del norte. Allí un juez falló a favor del joven y dispuso al Ministerio del Interior y a la Policía que él continúe con las pruebas, pese a no cumplir con ese requisito establecido.



A la diligencia asistieron decenas de chicos que tampoco cumplen con las medidas exigidas. Entre ellos estaba Anthony, un joven de Guayaquil que viajó un día antes para apoyar a su compañero. Él mide 1,56 metros y fue considerado “postulante no apto”.



Jhon tampoco cumple con lo requerido. Él mide 1,62 metros y vive en Quevedo. El interés de ser miembro activo de Policía se lo inculcó su tío.

Él le aconsejó presentarse como aspirante y por eso también llegó el lunes a Quito.



Junto con otros aspirantes aplaudieron la decisión del juez y ahora tomarán ese fallo como antecedente para acudir a la justicia. De hecho, hasta el momento ya se han unido 220 chicos del país, que no cumplen el parámetro exigido y preparan acciones para que el sistema judicial los proteja.

Pero las autoridades apelarán el fallo a favor de Ramos.



La presidenta de la Comisión de Selección y Reclutamiento de la Policía, Daniela Valarezo, dijo a este Diario que para determinar la necesidad de policías altos se tomó también en cuenta una comparación con los agentes de otros 12 países latinoamericanos y europeos.



Además, se estableció que instituciones como el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Comisión de Tránsito y la Agencia de Control Metropolitano también tienen entre sus requisitos una estatura mínima para el personal interesado en ingresar.



Valarezo asegura que la mayoría de agentes se dedica al control ciudadano y que para eso se requiere que las personas sean altas.



Para organizaciones de Derechos Humanos como Inredh, establecer un requisito así es discriminatorio.



Harold Burbano, abogado del organismo, asegura que eliminar a los chicos de forma inmediata solamente por sus medidas los deja en desventaja. Por eso cree importante que se les permita demostrar el resto de habilidades.



De hecho, en el momento de la inscripción en línea, los jóvenes debían poner su estatura. Si no cumplían el requisito, en la computadora automáticamente aparecía un mensaje que decía: “Su estatura no está en el rango permitido para el proceso”. Así eran rechazados en ese momento. Entonces, hubo jóvenes que digitaron en el sistema las medidas que no les correspondían. La idea era avanzar en la inscripción, para ver qué sucedía luego.



Una chica mide 1,56 metros y para que el sistema le dejara seguir digitó el mínimo: 1,57 metros. Lo mismo ocurrió con un joven. Él tiene 17 años, su estatura es 1,66 metros, pero para acceder a la inscripción tuvo que aumentarse dos centímetros. Él quiere ser oficial de la Policía y también le sorprendió los nuevos parámetros.



Hasta el 2015, cuando se eliminó este requisito, la Policía pedía que los hombres midieran 1,65 metros y a las mujeres, 1,58 metros. En este último caso, la exigencia de ese entonces era mayor que la actual.



Para la presidenta de la Comisión de Selección, las medidas para este proceso se fijaron con base en estudios técnicos y asegura que no se está vulnerando ningún derecho.



Con base en el Código de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la institución puede normar los requisitos para entrar a las filas policiales, advierte. Por eso, el actual reclutamiento seguirá con las pruebas físicas, psicológicas, académicas y de confianza.



Tome en cuenta

Los cuposque se designaron para este proceso son los siguientes: 400 plazas para oficiales y 1 800 para personal de tropa.



Un requisito clave es que el postulante haya obtenido más de 750 puntos en el examen nacional ENES-Ser Bachiller.



El aspirante no debe adeudar más de dos pensiones alimenticias. Tampoco debe tener sentencias por violencia de género.