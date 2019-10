Policía indaga relación entre crimen de jefe de seguridad de un puerto de Guayaquil con el narcotráfico

LEA TAMBIÉN

La Policía Nacional investiga la vinculación del asesinato de un jefe de seguridad de uno de los puertos marítimos de Guayaquil con casos de narcotráfico. Según las investigaciones, las mafias intentaron sobornarlo supuestamente para contaminar carga de exportación con drogas.

Javier S., de 38 años, se había negado ante la oferta de colaborar y en venganza lo mataron.



El mayor William Herrera, jefe de la Dirección de Muertes violentas (Dinased), indicó que esta información todavía es investigada. “Aparentemente estas personas querían cometer actos ilícitos en el puerto. El hombre no quiso prestar su contingente”, dijo.



El empleado de seguridad recibió cuatro disparos mientras conducía su vehículo la tarde del martes 22 de octubre de 2019. Según las indagaciones, Javier salía de su trabajo y fue interceptado por dos hombres en una moto y una tercera persona hizo los disparos desde un vehículo. El hecho ocurrió en la avenida Cacique Tomalá que conecta con el puerto marítimo.



Cuando fue baleado aparentemente intentó salvar su vida y condujo hasta un hospital público, ubicado en el Guasmo sur. Sin embargo, las balas habían afectado uno de sus órganos vitales lo que provocó que muriera durante el trayecto. Cuando los agentes de Criminalística llegaron a levantar el cuerpo encontraron al jefe de seguridad inclinado hacia el lado derecho del vehículo.



Las autoridades levantaron cuatro indicios balísticos y tomaron los videos de seguridad del sector para identificar a los responsables del crimen.



Según la Policía, este no el primer hecho violento que se registra en el sector en contra de personal de seguridad portuaria. En los dos últimos meses, dos empleados han sido asesinados y otro resultó herido.



La operadora del puerto marítimo señaló que las investigaciones están a cargo de la Policía y no se quiso referir al tema.