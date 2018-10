Ministra del Interior informa que Fernando Alvarado se habría retirado grillete y ordena a Policía ubicarlo

LEA TAMBIÉN

La ministra del Interior, María Paula Romo, informó hoy que se inició un operativo en carreteras y pasos fronterizos por una posible fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de comunicación del gobierno de Rafael Correa, quien enfrenta un juicio por supuesto peculado.

"Verificamos la información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico”, dice el mensaje de la ministra Romo, publicado a las 18:40 de hoy, sábado 20 de octubre del 2018.

El periodista Carlos Vera mostró un mensaje que asegura que Fernando Alvarado le envió a través de WhatsApp. En él, Alvarado explica que se retiró el grillete y que está fuera del Ecuador, y que habría conseguido asilo en otro país.



“Quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado. Al momento ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo”, dice ese mensaje.



El exfuncionario es procesado por supuesto peculado. La Fiscalía lo vinculó por una serie de irregularidades en los procesos de contratación para la producción de los enlaces ciudadanos emitidos entre junio del 2013 y mayo del 2017.



Además del uso del dispositivo electrónico, la jueza Sylvia Sánchez, de la Corte Nacional, dispuso otras dos medidas cautelares contra Alvarado. Le ordenó presentarse cada 15 días en la Corte del Guayas y la prohibición de salida del Ecuador.



Alvarado fue retenido por agentes del Grupo de Intervención y rescate de la Policía Nacional el pasado 9 de agosto en Manta y fue llevado a Quito para que rindiera su testimonio en el caso de la sabatinas.



El exsecretario de comunicación, antes de su retención, se encontraba fuera del país. En sus redes sociales publicaba fotos desde Ghana, África, donde trabaja en asesorías de comunicación.