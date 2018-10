Polémica por el gato de Julian Assange que vive en la embajada de Ecuador en Londres desde hace dos años

LEA TAMBIÉN

El ‘gato de la embajada’ es la mascota que acompaña a Julian Assange en el consulado de Ecuador en Londres, desde hace aproximadamente dos años.

Su presencia en el predio diplomático habría sido condicionada, según un nuevo protocolo de comunicaciones, visitas y salud que supuestamente entró en vigencia.



Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ha pronunciado sobre la situación de Assange.



Medios internacionales, como The Guardian o la BBC, recogieron los artículos del protocolo- publicado por el portal Código Vidrio- en el que se habría advertido a Assange que si no se encarga adecuadamente de la alimentación, aseo y cuidado del gato, el felino podría ser enviado a un refugio de animales fuera de la Misión Diplomática.



‘El gato de la embajada’ es toda una celebridad en redes. En Twitter tiene más de 31 000 seguidores y además tiene un perfil en Instagram. El gato fue un obsequio del hijo de Assange, para que lo acompañe en su estadía en el consulado ecuatoriano. Esto ocurrió en mayo del 2016.



Este martes, 16 de octubre del 2018, en la Asamblea Nacional se debatirá la posibilidad de levantar la reserva de la información, relacionada al proceso de naturalización de Julian Assange. Debido a esta situación, el equipo legal del fundador de WikiLeaks anunció que demandarán al Canciller José Valencia, por presuntamente difundir datos que podrían poner en riesgo a Assange.



Según el portal WikiLeaks, el gobierno ecuatoriano habría puesto ciertas condiciones para eliminar parcialmente el “aislamiento” de Assange en la embajada de Londres. Entre ellas, evitar pronunciamientos políticos, establecer controles más estrictos para las visitas, así como mantener limpias las instalaciones y cuidar mejor al gato.

De cumplir estos parámetros, acorde a WikiLeaks, Assange podría acceder nuevamente al Internet, a través de una red Wi-Fi. En marzo pasado el gobierno ecuatoriano cortó la señal de Internet del activista australiano y se restringieron sus visitas.