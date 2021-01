Pleno de la Asamblea retomó sesiones y Ley de Extinción de Dominio quedaría para después de la campaña electoral

Entre pedidos para concretar la votación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio y que se llame a comparecer a ministros de Estado, el Pleno de la Asamblea retomó este miércoles 6 de enero de 2021 sus sesiones, después del último receso del año pasado.

La conducción de las reuniones está a cargo del primer vicepresidente, César Solórzano (BIN) debido a que el presidente de esta Función, César Litardo (AP) y otros 42 legisladores solicitaron licencia para la campaña electoral hasta el 7 de febrero, día de los comicios generales.



Para retomar las sesiones del Pleno, en modalidad virtual, se registraron 123 de los 137 legisladores, un 30% de ellos alternos. La vacancia fue del 16 de diciembre al 31 de diciembre pasado.



El ponente de la Ley de Extinción de Dominio, Raúl Tello (IND), pidió este miércoles modificar el orden del día de la sesión 690 para que se convoque al Pleno en un plazo de 48 horas a fin de que se someta a votación el proyecto.



El pedido de Tello tuvo el respaldo de 112 asambleístas, aunque Solórzano decidió que la moción se discutiera después de agotar la agenda inicial: primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la reactivación de Manabí y Esmeraldas, reforma a la Ley de Recursos Hídricos y la ratificación de la Convención para el fortalecimiento de la Comisión del Atún Tropical.



La asambleísta Mae Montaño (exCreo) cuestionó vía Twitter el hecho de que Solórzano no se registrara para la votación de la propuesta de Tello. “No se preocupe asambleísta. Dejé de registrarme para los cambios de orden del día hace mucho tiempo. Sería importante que también mencione que antes de la votación dije que ‘tenemos que votar la ley y lo vamos a hacer’. Creo que está claro”, replicó.



Solórzano, en declaraciones replicadas en redes sociales de la Asamblea, había anticipado el lunes 4 de enero que la Ley de Extinción de Dominio se abordará después de la campaña electoral debido a que “varios legisladores principales han solicitado licencia sin sueldo para ejercer su legítimo derecho a participar como candidatos”.



Montaño y otros siete legisladores, a través de una carta, insistieron a Solórzano para la votación del proyecto, que todavía no se concreta a pesar de que el segundo debate concluyó el 10 de diciembre pasado. Según Solórzano, faltan consensos entre las bancadas.



Antes de que se instalara la sesión 690 del Pleno, los asambleístas Lexi Loor (RC) y Carlos Bergman (exAP) plantearon la comparecencia de los ministros de Gobierno, Patricio Pazmiño, y de Salud, Juan Carlos Zevallos, para que informen sobre su gestión.



Los vetos parciales del Ejecutivo a los proyectos de reformas a la Ley de Movilidad Humana y de Comunicación, que se presentaron en la última semana, todavía no inician su tratamiento en la Asamblea.