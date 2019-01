Cinco nuevas plazas de comida, en Guayaquil, Samborondón y Daule

LEA TAMBIÉN

Platos nacionales e internacionales y degustación de bebidas; sitios amplios, a cielo abierto y acogedores por su iluminación; además, con ambiente musical de fondo.

Esas son las características de las nuevas plazas gastronómicas que se instalan en Guayaquil y su zona de influencia.



Ese tipo de negocios tiene una particularidad en su montaje: su infraestructura está hecha con contenedores que sirven para mover carga naviera. Ese modelo ya ha funcionado en países como Alemania, Costa Rica, Chile.



De este tipo de plazas hay dos en Guayaquil, dos en Samborondón y una en Daule. La inversión en las cinco asciende a USD 1 millón y entre todas generan 1 000 empleos, indicaron los propietarios.



Lo común de todas es que los restaurantes tienen una diversidad de opciones y cada persona elige su menú de distintos locales; al mismo tiempo se comparten las mesas; es decir, no hay mesas personales.



Uno de los primeros en instalarse fue Food Garden Gourmet Park. Desde mayo pasado funciona en el kilómetro 1 de la avenida Samborondón. Dispone de 16 restaurantes, un bar y una discoteca. La oferta gastronómica pasa por la comida italiana, sushi, sánduches, carnes, cebiches, mariscos, waffles, helados con nitrógeno, piqueos y distintas bebidas. La intención es dar espacio a nuevos emprendimientos.

Jorge Macchiavello, gerente general del lugar, indicó que en Samborondón hay un ‘boom gastronómico’ debido a la alta capacidad de gastos de los habitantes. Pero, dijo, ellos decidieron dar un paso más allá de los conceptos tradicionales.



“La idea fue utilizar los contenedores y que sea una plaza abierta tipo ‘roof-top’ (estructura con cubierta). No tenemos exclusividad con nadie, no tenemos membresías, es abierta al público, realmente recibimos visitantes de todo el país y muchos extranjeros”.



Uno de los atractivos es el bar especializado en cervezas artesanales y cocteles de autor, que se ubica en el centro del ‘garden’ con 2 200 m2.



Los restaurantes constantemente cambian sus menús para ofrecer variedad al público. Uno de los establecimientos es Nouba, Kitchen and Tasting Bar. Ofrece cocina de autor y empezó a atender al público a fines de noviembre pasado en una segunda planta, que brinda más intimidad.



Otro restaurante es Monalisa, de comida italiana. Su propietario, Diego García, contó que este es el segundo local que abrieron con la idea de expandirse en plazas. “El cliente de los restaurantes tradicionales tiene poca experiencia culinaria. Pero en la plaza hay más locales, variedad en la oferta, que trae todo tipo de personas. El giro del negocio cambió”.



El uso de jardines verticales es una tendencia en la decoración de las plazas. Se trató de captar los ambientes del trópico local y reducir la visión de las urbes de cemento.



En la zona de La Aurora, que conecta Guayaquil con Daule, La Cuadra abrió en noviembre pasado. En un área de 2 550 m2 tiene dos ambientes definidos. Hay un área común , al aire libre, donde se instalan las mesas con capacidad para 700 personas y 20 locales. En una segunda planta cubierta hay zona para gastrobar y shows.



Jonathan Palomeque, uno de sus tres socios, indicó que tuvo esta idea durante el tiempo que vivió en Hamburgo, Alemania, en el 2013. Ahí conoció una plaza con características similares y desde ese momento le pareció atractivo crear un espacio igual acá en Ecuador.



“Me pareció un tema importante, era fresco, más de adolescentes, familias jóvenes, dije que sería bueno traer algo a esta zona, en la que no había algo similar”. Las bebidas van desde los USD 3 y los platos desde los USD 3,50. Hay comida mexicana, cafeterías, alitas y gastronomía tradicional.



En el Puerto Principal se destacan Puerto Plaza, en la avenida Francisco de Orellana; y Nahim Isaías, en la ciudadela Kennedy, norte de la ciudad. Ahí funcionan 16 locales entre medianos y grandes adaptados en contenedores de 40 y 20 pies. Los restaurantes medianos han diseñado una terraza abierta con mesas. Omar Flores trajo este concepto a Guayaquil desde Quito.



Otro punto de encuentro es Guayarte, junto al estero Salado. El espacio cultural destaca también por su oferta gastronómica con una barra central que se convirtió en su bar.



En Guayaquil se proyecta levantar otra plaza gastrobar en la Garzota, en el norte.



Cada una de las cinco plazas recibe un promedio de entre 700 y 1 500 comensales de viernes a domingo, que son los días de mayor demanda.