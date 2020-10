27 playas de Manabí estarán abiertas, pero con restricciones; el 50% de la plaza hotelera está reservada

LEA TAMBIÉN

Las 27 playas de Manabí podrán recibir visitas durante los cuatro días del feriado por el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca, que empieza este sábado 31 de octubre del 2020.

En los balnearios se realizaron mingas de limpieza y desinfección de carpas y sillas para evitar contagios de covid-19. Sin embargo, desde hoy habrá controles militares y policiales para evitar aglomeraciones y el uso incorrecto de la mascarilla.



Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de Pedernales, Jama, Sucre, San Vicente, Portoviejo, Manta, Jipijapa y Puerto López emitieron un reglamento para controlar el aforo en las playas y la prohibición de la venta y consumo de licor. Solo se permitirá una bebida para acompañar las comidas en restaurantes.



En Manta y Sucre se disminuyeron las horas en las que el turista tendrá permitido bañarse en el mar.



En las siete playas mantenses se redujeron dos horas. Es decir, estarán abiertas de 05:00 a 15:00, al igual que los negocios junto a los balnearios. Además, habrá restricción vehicular en las noches, de 22:00 a 05:00.



El tráfico vehicular y las playas serán monitoreados por 199 cámaras de vigilancia las 24 horas, a través del Centro de Monitoreo Municipal.



Paúl Andrade, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Manta (Aetur), señaló que a inicios de esta semana se registraron cancelaciones de las reservas, debido a que Manta fue el primer cantón en anunciar las medidas preventivas debido al repunte de casos.



El sector activó un plan para garantizar a los turistas que los hoteles cumplen con las normas de bioseguridad. Hasta la mañana de ayer 30 de octubre hubo un repunte en las reservaciones, que alcanzaron el 60% en Manta.

“En los hoteles se colocaron más puntos de desinfección y de lavado de manos, las habitaciones se limpian con ozono y el personal usa siempre la mascarilla”, dijo Andrade.



En Sucre, la apertura de playas será de 06:00 a 17:30, indicó la alcaldesa Íngrid Zambrano. El 25 de agosto, el COE cantonal decidió que las playas de Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Alejo y San Clemente estuvieran abiertas hasta las 18:00. “Disminuimos media hora para, en ese lapso, evacuar a los bañistas”.



En ese cantón, los operativos se reforzarán en las playas rurales desde el sector La Boca, en San Jacinto, hasta San Clemente, que es donde se ha registrado desobediencia ciudadana. Según reportes de la Policía Nacional, se han realizado más de 60 llamados de atención por aglomeraciones o por no usar mascarilla.



En Pedernales, Jama, San Vicente, Jipijapa, Portoviejo y Puerto López no hubo cambios en los horarios de visita a las playas. Allí se controlará el aforo de bañistas. Una vez que las playas se llenen, se cerrarán y ya no se permitirá el ingreso de más personas.

En esos cantones, los restaurantes y cafeterías podrán atender a los clientes hasta las 23:00. Pedernales es el único cantón playero que autorizó la apertura de bares, discotecas, billares, karaokes, galleras y centros de tolerancia. En esos lugares habrá operativos de control.



Según la Cámara Provincial de Turismo de Manabí, hasta ayer se registró un 50% de reservaciones de la plaza hotelera, que es de 16 000 camas.



Si se va de viaje tome en cuenta estos consejos



Es importante que los viajeros hagan una revisión mecánica del carro. Revisar la presión del aire en las llantas, frenos y limpiaparabrisas.



Se recomienda respetar los límites de velocidad en las avenidas de las ciudades y en las carreteras, para evitar accidentes y multas.



El descanso de los conductores es aconsejable en caso de que el viaje sea de más de dos horas. De esta manera se evitarán siniestros.



Si va a salir de viaje puede dejar su casa a cargo de la Policía. La institución puso a disposición el servicio gratuito Encargo de domicilio.



Otra forma de evitar robos en la vivienda en los feriados es encargarla a los vecinos o a una persona de confianza, para que hagan rondas.



Es conveniente no publicar información sobre el día del viaje ni cuándo se volverá; tampoco fotografías de la familia si se fue de la ciudad.