Atacames, Tonsupa y Same tienen la mayor afluencia de turistas en el sur de Esmeraldas en este feriado

Las playas de Atacames, Tonsupa y Same registran la mayor asistencia de turistas desde el inicio del feriado por el 9 de octubre. Hay menos visitas en Súa, Tonchigüe y Mompiche, de acuerdo con un balance preliminar durante el segundo día de asueto.

En Atacames, los visitantes empezaron a llegar el viernes, después de las 11:00, y ocupan los 100 hoteles habilitados, que corresponde al 30% de toda la infraestructura.



Los dueños de algunos hoteles explicaron que existe una ocupación de hasta el 40% en sus sitios de alojamiento, sobre todo de los que se encuentran en la parte central de Atacames. Este nivel de ocupación es bueno, porque normalmente este feriado no es alto para Esmeraldas, pero en esta ocasión ha aumentado.



En Atacames, donde está la mayor concentración de turistas, los controles se extremaron para que se respeten las medidas de bioseguridad. A través del ECU-911 se alertó con un megáfono sobre la importancia de guardar la distancia.



La directora de Turismo del Municipio de Atacames, Nancy Basurto, dijo que redoblará el control con la Policía y la Fuerzas Armadas.



La segunda playa con más visitantes es Tonsupa. La mayoría de los visitantes es propietaria de los departamentos y también han alquilado esos sitios para no ir a hoteles. El alquiler está por los USD 120 y pueden quedarse hasta seis personas.

Los turistas de la Sierra llegaron a las playas de Tonsupa. Ocupan los departamentos y hoteles de esta playa desde el viernes 9 de octubre para pasar el feriado. Marcel Bonilla / EL COMERCIO

En ese balneario, los tres hoteles también tienen un 50% de ocupación, una constante que se mantiene desde haces tres semanas.



Paola Guzmán, integrante de la Cámara de Turismo de Atacames, explicó que la presencia de turistas en Tonsupa se debe al alquiler de departamentos donde no existe ningún control.



Esa es una de las razones para que haya mayor presencia en estos condominios y menos personas en los hoteles de Atacames y el resto de los balnearios.



Same tiene actividad turística, debido al complejo Casa Blanca. El mayor movimiento de viajeros se observó desde la tarde del viernes y este sábado 10 de octubre, pasadas las 10:00.



Los integrantes de la Asociación Same Seguro no solo ofrecen seguridad a los bañistas, sino que se han convertido en cuidadores de los nidos de tortugas, un atractivo de la zona.



El viernes, un grupo de turistas de Quito observó el recorrido de decenas de tortugas recién nacidas, de la especia Golfina, que se dirigieron hasta al mar.

Durante los dos primeros días del feriado, las playas han tenido un buen clima, con una temperatura de 29 grados.