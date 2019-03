40% del plan de inversiones se financiará con crédito del FMI

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un total de USD 164 millones provenientes de recursos entregados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se destinarán a proyectos de inversión del Ministerio de Salud. Lo precisó la titular de la Cartera, Verónica Espinosa. Este y otros multilaterales desembolsarán USD 10 200 millones al país.

Con esta noticia, desde Salud se empezó a definir y priorizar los programas dentro del plan de inversiones o planificación anual que elabora cada entidad del Estado. Para ello se conformaron equipos que se encargan de analizar cada ítem.



Espinosa confirmó que el dinero irá, entre otros programas, al fortalecimiento de la red de servicios de salud y mejoramiento de la calidad (infraestructura y mantenimiento de unidades médicas), estrategia para prevenir el embarazo en adolescentes y para prevenir problemas de malnutrición, desnutrición y obesidad.



“Los recursos alimentarán la disponibilidad presupuestaria de estos proyectos”, que se los desarrolla a escala nacional.



A estas iniciativas se suman las relacionadas con la prevención del consumo de drogas y en la prevención de enfermedades como VIH.



Espinosa negó que sus proyectos inicialmente no hayan tenido un presupuesto. Argumentó que en el plan anual de inversiones se contemplan aquellos planes a ejecutar y se establece un techo presupuestario.



Para este año, por ejemplo, el monto fijado fue de cerca de USD 400 millones, por lo que los recursos del FMI: USD 164 millones, representarán el 40%, señaló la titular de la Cartera.



“Hay varias fuentes de financiamiento como los impuestos, créditos y desembolsos. Lo que hoy pasó es que el Ministerio de Finanzas nos dijo que tendremos fuentes definidas”.



Entonces, ¿no son recursos adicionales para los planes y programas de Salud? Espinosa comentó que no. “Recursos extras serían que vamos a financiar cosas que no están en nuestra planificación y no está previsto”.



Los detallados sí constaban en el plan. Antes, sostuvo, no tenía la certeza de las fuentes de financiamiento o la liquidez que habría para las actividades. Hoy sí. “Tenemos la certeza de que vamos a cumplir con todas la actividades que son más de las que íbamos a hacer”.



Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, opinó que hay otras prioridades que se debieran tomar en cuenta al tomar decisiones sobre recursos. Una es la aprobación de los nuevos medicamentos del Cuadro Básico, que no ha sido actualizado. Y la falta de plazas para los estudiantes del internado en localidades como Guayaquil. Para ello se requerirían USD 5 millones, señaló.



Sobre la provisión de medicamentos y su financiamiento, la ministra Espinosa explicó que esos recursos vienen del gasto corriente, es decir, tienen un presupuesto previamente definido.