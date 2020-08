Placas, toque de queda, ciclopaseo, actividades... restricciones para este domingo 16 de agosto por el covid-19

LEA TAMBIÉN

Este domingo se activa el nuevo peaje sin cobro manual del túnel Guayasamín de Quito, se aplica un horario ampliado para el ciclopaseo, se prohíbe la venta de licor, rige un toque de queda diferenciado... y hay restricciones vigentes por la renovación del estado de excepción frente a la propagación del contagio del covid-19.

Ecuador - según el Ministerio de Salud- ha superado los 100 000 contagios por el nuevo coronavirus, un umbral que no ha sido alcanzado aún por países como Suecia, Bélgica, Polonia, Rumania o Suiza.



En ese marco, el uso de mascarilla es obligatorio en Ecuador tanto al movilizarse en vehículos, como al transitar por vías y parques. Este domingo 16 de agosto del 2020 hay medidas de restricción diferenciadas para Quito, Tulcán, Ibarra, Latacunga, Ambato, Santo Domingo, Riobamba, Guaranda, Azogues, Cuenca, Loja, Zamora, Macas, Puyo, Coca, Tena, Nueva Loja y los cantones con semáforo amarillo de 18 provincias.





¿Qué placas circulan este domingo 16 de agosto?



Los cantones como Quito y Guayaquil cumplen un cronograma por días de la semana para la circulación de vehículos con base en el último número de las placas. Los registros con números impares transitan sin restricción los días lunes, miércoles y viernes; los números pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0) se movilizan los días martes, jueves y sábado.



La medida se aplica para todos los cantones con semáforo amarillo. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional estableció que los domingos circularán vehículos, también con base en el último dígito de las placas, pero de forma alternada.



Este domingo 16 de agosto están autorizados al tránsito los automotores particulares con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). El domingo 23 de agosto, en cambio, solo podrán movilizarse las placas pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0).

En los cantones con semáforo verde este domingo están autorizados a circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 0. En tanto, en los cantones con semáforo rojo está prohibida la circulación de automotores particulares este domingo.

Recuerda que los domingos 2, 16 y 30 de agosto de acuerdo a las nuevas disposiciones del #SemáforoAmarilloEnQuito solo circulan placas terminadas en número impar.

¡Cumple con las disposiciones y evita sanciones innecesarias!





Toque de queda con nuevo Decreto 1126



​Este domingo se aplica un horario diferenciado de toque de queda en los cantones con semáforo amarillo en Ecuador. La medida durará seis horas, desde las 23:00 hasta las 05:00 en seis provincias: Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, El Oro y Galápagos.

El COE decidió que el toque de queda, en cambio, se extienda por 10 horas, de 19:00 a 05:00 este domingo 16 en Quito y los cantones de 18 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

IMPORTANTE | Del 15 al 31 de agosto, la medida 'Toque de queda' regirá de la siguiente manera en el DMQ:

- Lunes a jueves: 21:00 a 5:00

- Viernes a domingo: 19:00 a 5:00 #SemáforoAmarilloEnQuito #QuitoContraElCovid19



La aplicación del toque de queda está contemplada en el nuevo Decreto 1126, emitido el viernes 14 de agosto del 2020, con el cual el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, renovó el estado de excepción por 30 días, para enfrentar la pandemia del covid-19. El instrumento dispone la movilización de las Fuerzas Armadas; la asignación de recursos para atender la emergencia sanitaria; la instalación del COE nacional...





Buses, taxis, ciclopaseo... movilidad en Quito este 16



Este domingo 16 de agosto del 2020 el denominado ‘Paseo Dominical’ tiene un horario ampliado, de 08:00 a 18:00, en Quito. Son 28,7 kilómetros, desde el parque Las Cuadras, en el sur de la capital, hasta el Parque de Los Recuerdos, en el norte, del tradicionalmente conocido como ciclopaseo. El uso de la mascarilla y el distanciamiento de al menos dos metros con personas que no formen parte de su grupo familiar son obligatorios.



Los taxis amarillos y ejecutivos pueden circular sin restricción del número de placa este día. Este domingo no hay servicio de buses (Trole, Ecovía ni sistema urbano) en el Distrito Metropolitano.



Desde este domingo en Quito se activa el peaje del túnel Guayasamín. Los conductores que atraviesen sin el TAG serán multados; sin embargo, tendrán un plazo de 15 días para descargar la nueva aplicación y pagar por haber pasado el arco que ahora reemplaza a las cabinas de cobro. El pago manual fue suprimido. La multa por no pagar el peaje es de USD 60.





Bebidas alcohólicas, fiestas, bares

​

Durante el fin de semana está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en Quito y en los cantones con semáforo amarillo de las 18 provincias con restricciones diferenciadas. La venta de licor está permitida únicamente en restaurantes, como bebida de acompañamiento.

El COE nacional indicó que están prohibidas las reuniones sociales de todo tipo, así como las fiestas, aglomeraciones y espectáculos en espacios abiertos cerrados. Los bares, karaokes, discotecas, billares y centros de tolerancia siguen cerrados.