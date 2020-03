Perú supera el millar de contagios por covid-19 y 400 personas recibieron el alta médica

LEA TAMBIÉN

Perú superó el millar de contagios por el coronavirus covid-19 con 1 065 casos, 190 de ellos hospitalizados, mientras que 400 personas recibieron el alta médica al superar la enfermedad, según el reporte ofrecido este 31 de marzo del 2020 por el mandatario, Martín Vizcarra.

En la rueda de prensa diaria que Vizcarra sostiene desde que se declaró el estado de emergencia el pasado día 16, el jefe de Estado señaló que Perú llega "a duplicar el número de positivos cada cinco días", lo cual representa la tasa de incremento que esperaban con las medidas adoptadas de cuarentena y toque de queda.



"Esperamos que en estas dos semanas (en las que continuará el confinamiento) podamos ratificar la tasa de incremento", apuntó.



Crecen los casos



Durante la primera quincena del estado de emergencia, se han tomado muestras para el descarte del virus a 14 463 personas, de las cuales 1 065 dieron positivo y 13 398 resultaron negativas.



Los casos confirmados con la enfermedad representan el 7% del total de las personas analizadas, precisó Vizcarra.



El número de fallecidos se elevó a 30 este martes 31 de marzo, con seis casos en las últimas horas, de acuerdo a un reporte del Ministerio de Salud.

Del total de contagios, 190 pacientes están hospitalizados y 57 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



El gobernante subrayó que los esfuerzos sanitarios se dirigen especialmente a tratar el incremento de ingresados en UCI "sea gradual para poder tener bajo control con todo el sistema de salud". "Una cantidad importante (de pacientes) ya están sanos y pueden decir que enfrentaron la enfermedad y la superaron, esperamos que sea la constante, que todos los que puedan tener contagio, puedan salir satisfactoriamente de esta enfermedad", expresó el presidente.



Retorno a la normalidad será gradual



Con respecto a la reanudación de las actividades en el país cuando concluya la cuarentena, Vizcarra remarcó que "no quiere decir que el lunes 13 de abril todo regrese a la situación previa, es un proceso gradual, sin poner en riesgo la curva de la enfermedad".



Sobre el acatamiento de las medidas de inmovilización nacional, Vizcarra informó que ayer, 30 de marzo, se detuvo a cerca de 3 000 personas en todo el país, con lo cual suman más de 36 000 personas detenidas desde que empezó el estado de emergencia.



"(La región de) La Libertad ha bajado de manera significativa en la cantidad de personas detenidas, no así Piura que se mantiene en niveles altos, y también Loreto que sigue en la lista de las regiones con mayor cantidad de detenidos", señaló el mandatario sobre las zonas donde el toque de queda empezará a las 16.00 horas a partir de hoy.



Escuela virtual desde abril



El Presidente anunció además que el inicio oficial de las clases escolares será el 6 de abril de manera remota y la reanudación de las clases de manera presencial se hará, de forma gradual, a partir del 4 de mayo.



"Va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente nuestra educación, vamos a tener problemas, no tenemos una infraestructura y organización para hacerlo, pero tenemos que poder hacer el esfuerzo para comenzar", afirmó.



Vizcarra estimó que "recién a partir del 4 de mayo podamos convocar a los alumnos, no en su totalidad, se tiene que coordinar con el ministro de Educación para saber cuál es el espacio mínimo" para compartir en clase sin afectar la salud.



A su vez, el ministro de Educación, Martín Benavides, explicó que se está diseñando una plataforma educativa para ser usada a través de la televisión nacional o de Internet, y también anunció la reactivación del programa social de alimentos escolares para un millón de alumnos.



Voluntarios para atender adultos mayores



Otro sector vulnerable de la población son los adultos mayores que son atendidos a través de diversos programas sociales del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.



La titular de esta cartera, Ariela Luna, informó que han convocado a 20 000 jóvenes voluntarios para hacer el seguimiento telefónico de más de 300 000 ancianos para conocer su estado de salud, su alimentación y eventuales casos de violencia