Peronista Fernández dice tener visión similar a Pedro Sánchez y António Costa

El peronista Alberto Fernández, favorito para las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre en Argentina, regresó a su país este lunes 9 de septiembre del 2019 después de su gira por España y Portugal y dijo que tiene un "pensamiento común" al de los jefes de Gobierno de esos países, Pedro Sánchez y António Costa.

"Nos entendemos mucho, tenemos un pensamiento común y una visión del mundo parecida", afirmó Fernández a los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto principal de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza, a modo de balance de su visita, en la que además se reunió con inversores europeos y compareció en una sala del Congreso de los Diputados español.



Fernández, quien el sábado calificó su visita a Europa como "formidable", recalcó este lunes que el global de las reuniones mantenidas fue "muy útil y muy valioso" para Argentina, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre.



El candidato opositor reconoció que parte del contenido de las reuniones fue la refinanciación de la deuda argentina y negó que hubiera transmitido a Sánchez y Costa que el Frente de Todos es la solución para Argentina.



"No soy tan soberbio para pensar que nosotros somos la solución, que yo creo que somos la solución (...), aunque sí lo creo, pero no para andar diciéndolo", aseveró.



Fernández dijo que "hace un tiempo" que el presidente Mauricio Macri, aspirante a la reelección, no se comunica con él. "Hace un tiempo que no hablamos", afirmó sobre la vía de diálogo entre oficialismo y oposición que se abrió después de las primarias del 11 de agosto.



En esa cita electoral, Fernández, que lleva como candidata a vicepresidenta a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), sacó alrededor de 15 puntos de ventaja a la candidatura de Macri, y el día después de los comicios la crisis que vive Argentina se recrudeció: la bolsa se desplomó, el dólar trepó y el Gobierno tomó medidas entre las que se encuentran restricciones cambiarias.

Con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al mando, el Ejecutivo comenzó a consultar con diferentes voces de la oposición, entre las que se incluyeron contactos con Fernández y economistas de su coalición, el Frente de Todos.



El propio Macri conversó con su rival, a quien le pidió que le ayudase a calmar a los mercados en los días en que las tensiones financieras fueron más fuertes.



Después del viaje, Fernández indicó que aún no se han retomado sus conversaciones con Macri, que se producen "solo" cuando el presidente le llama.



Antes de marcharse del aeropuerto, Fernández dijo que se encuentra "con muchas ganas" de retomar la campaña electoral, que arrancó de manera oficial el pasado sábado.