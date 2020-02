Dos peritos de la Policía serán investigados por el caso Carolina

LEA TAMBIÉN

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ordenó a la Fiscalía que investigue a dos peritos de la Policía, quienes debían cuidar una de las evidencias en el caso Carolina. Se trata de un disco compacto (CD), dentro del cual se encuentra el video en donde se observa cómo el principal sospechoso de la violación y muerte de Carolina, una adolescente quiteña de 15 años, arroja su cuerpo en un terreno baldío, ubicado en el norte de Quito.

La decisión del Tribunal se dio a conocer durante la lectura de la sentencia, el 11 de febrero del 2020. En esa audiencia, los jueces condenaron a 34 años y ocho meses de prisión al principal implicado en el caso, Christian G., alias ‘Careniña’.



La mañana de este miércoles 12 de febrero, el abogado de la familia de la víctima, Fabrizzio Mena, dijo que las nuevas diligencias se iniciarán una vez que se ejecute la sentencia. A los agentes se los investigaría por el presunto delito de fraude procesal.



Según Fiscalía, los videos que estaban en los CD no se reprodujeron durante el primer día de audiencia de juzgamiento, el 3 de diciembre de 2019. Días después, en un comunicado, la Fiscalía dijo que el expediente estaba completo y que no se había extraviado ninguna evidencia; y que las fallas en la reproducción eran ajenas a esa entidad.



Por otro lado, el Tribunal de Garantías Penales, en su sentencia del 11 de febrero de este año, pidió que se investigue a otros dos adultos que habrían visto el cuerpo de Carolina en un departamento en Quito y que no habrían dado aviso a las autoridades.



En la decisión también se ordenó que se inicie un proceso en contra de otro adolescente por presunto fraude procesal. Asimismo, se investigará a ‘Careniña’ por la posible violación a otra menor de edad. Sin embargo, en estos dos últimos casos se tendrán que cotejar en el sistema judicial para saber si ya existen denuncias o si la propia Fiscalía ya abrió las causas.

En este caso, dos adolescentes ya fueron sentenciadas con medidas socioeducativas en junio de 2019, por fraude procesal. Un joven de 17 años fue hallado culpable, en agosto de 2019, como autor de la violación y muerte de Carolina y su pena es de ocho años de internamiento institucional.