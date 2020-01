Varios periodistas y artistas iraníes dimiten tras el derribo del avión

LEA TAMBIÉN

El derribo por error de un avión con 176 personas a bordo ha desencadenado una ola de descontento popular en Irán que se ha saldado con la dimisión de varios periodistas y artistas de sus cargos en instituciones estatales en señal de protesta.

El goteo de renuncias comenzó el pasado sábado 11 de enero del 2020, día en que las Fuerzas Armadas reconocieron que habían disparado por error un misil contra el Boeing 737 de la aerolínea ucraniana UIA, causando la muerte de todos sus ocupantes.



Entre los periodistas, presentaron su dimisión en los últimos días al menos tres presentadores de la televisión estatal iraní IRIB: Gelare Yabarí, Zahra Jatamí y Saba Rad.



Yabarí, de 31 años y con más de una década a sus espaldas como colaboradora, reportera y presentadora de los canales 1 y 2 con programas sociales como 'Buenos días Irán', explicó este jueves 16 de enero del 2020 a Efe que se dieron cuenta de que "trabajar en la televisión va en contra de los intereses de la gente".



"Es como si no estuviéramos junto a la población y estuviéramos mintiendo, ya que en el tema del derribo del avión se mintió", subrayó la periodista, quien agregó que ya antes eran conscientes de que la información iba "en contra" de sus opiniones personales pero que la catástrofe aérea fue el detonante final.



La presentadora, que desde hace años ya casi no trabajaba en la televisión pero que no renunció oficialmente hasta el derribo del avión, negado durante dos días por las autoridades, colgó en Instagram un mensaje en el que pedía perdón por haber mentido durante 13 años.



Esas disculpas aludían a que la televisión estatal "no es honesta", según Yabarí, quien ha eliminado esa publicación para evitar problemas con las autoridades.



Por su parte, la presentadora Zahra Jatamí subrayó al anunciar su renuncia que "nunca" volverá a la televisión y Saba Rad dijo no poder continuar en esta situación con su trabajo, después de 21 años como periodista.



Además de los periodistas, un grupo de cineastas canceló su participación en el importante festival Fajr, también en señal de disidencia.



Este festival oficial, que tiene varios sectores artísticos, comienza el próximo mes al celebrarse cada año coincidiendo con el aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de 1979.



El descontento de la población derivó en varios días de protestas limitadas, principalmente en las universidades, contra el sistema islámico del país.



En las redes sociales, numerosos iraníes han colgado también fotografías negras en señal de luto y protesta o las imágenes de los fallecidos en la catástrofe aérea, gran parte de ellos iraníes.



Además, circulan imágenes con el número 174 más dos anillos de boda, en alusión a una pareja de recién casados que murió en el siniestro, o 175 más el zapato de un niño, en referencia a uno de los menores fallecidos.