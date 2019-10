USD 720 millones en pérdidas por el paro calculan las cámaras

LEA TAMBIÉN

El sector productivo ha perdido USD 120 millones diarios en ventas, según datos del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) por el paro y el cierre de vías registrados desde el pasado jueves 3 de octubre del 2019. Esto quiere decir que en los seis días de protestas se han perdido alrededor de USD 720 millones.

La mayor parte de las afectaciones son para el sector comercial, que representa el 40% de las ventas del sector productivo, explicó Patricio Alarcón, presidente del CEE.



El sector comercial se ha visto afectado por tener que cerrar en días laborables y por no poder recibir abastecimiento normal desde el fin de semana.



El dirigente lamentó que los comercios ubicados en zonas donde se registraron desmanes y manifestaciones, a más de la merma en ventas, han sido víctimas de saqueos y daños en sus espacios de trabajo.



Después del comercial, el rubro agrícola está entre los más afectados, puesto que los centros de producción de verduras, frutas y alimentos del agro ubicados en la Sierra, han estado cerrados por las protestas y el producto no ha podido llegar con normalidad a los mercados y centros de abastos del país.



Por otra parte, varios centros comerciales de Quito cerraron este martes 8 de octubre del 2019, entre ellos El Recreo, en el sur y en el norte, El Caracol y el CCI. En la avenida Naciones Unidades, al norte de la ciudad, la actividad comercial fue irregular también. Algunos locales de venta de electrodomésticos y equipos tecnológicos, como Artefacta y Novucompu tenían sus puertas cerradas.



Otro sector que registra pérdidas importantes según el CEE es el de industrias y manufacturas. Fábricas como Parmalat y Coqueiros dejaron de producir por el paro.



En el caso de la primera empresa, luego de los saqueos registrados el lunes 6 de octubre, los directivos decidieron parar las operaciones hasta que el paro cese, a pesar de que se dejarán de distribuir 100 000 litros diarios de leche y se dañará el producto embodegado que no ha podido salir de la planta.



En el caso de Coqueiros, la planta de helados dejó de producir este martes debido a que los proveedores no han podido llegar con sus insumos y a que las vías de distribución están cerradas. La empresa estiman pérdidas de USD 10 000 diarios por no poder vender con normalidad.



“No se puede entregar el producto. El 50% de nuestros puntos de distribución están en provincias y no hay manera de hacer los envíos. Nos mantendremos sin operar hasta que termine el paro”, explicó Xavier Bustos, gerente de la empresa de alimentos.



Un día sin ventas, explicó Cóndor, representa USD 80 en pérdidas. “Viajamos al norte y al sur de la provincia a ver el producto, pero por el cierre de vías no hemos podido. También pierden las florícolas que tienen que botar las flores porque se dañan”.



Los centros comerciales y pequeñas tiendas de Chimborazo optaron por cerrar sus puertas ante la falta de seguridad y desabastecimiento de algunos productos.



En Latacunga, los locales comerciales, plazas y mercados continuaron cerrados.