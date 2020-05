USD 15 863 millones suman pérdidas causadas por pandemia en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Los 76 días de confinamiento han dejado una costosa factura a la economía del país. Desde el 16 de marzo pasado hasta hoy Ecuador registra pérdidas acumuladas de USD 15 863 millones, según datos oficiales. Una parte de ese costo fue asumido por el sector productivo, que se paralizó en un 70%. La actividad con mayores pérdidas fue el comercio, seguido de servicios, y manufactura.

Incluso el sector petrolero se paralizó por la rotura de dos oleoductos ocurrida en abril.



Agroindustria, agricultura, exportaciones y medicinas también tuvieron resultados negativos, pero no en la misma magnitud, ya que se mantuvieron operativas. La baja en la facturación en esas áreas fue del 4% en conjunto.



Unos 115 000 trabajadores fueron despedidos en la emergencia, según información del Ministerio de Trabajo. De ellos, unos 6 000 sin liquidación, bajo la figura de fuerza mayor o caso fortuito.



Este escenario generó una caída de ingresos tributarios y petroleros para el Fisco, por lo que se anunció un plan de ajuste fiscal y de renegociación de la deuda.



Pese a todo ese escenario, en mayo las cifras comenzaron a cambiar. El promedio de pérdida en la emergencia es de USD 205 millones por día, pero este mes bajó a 170 millones diarios, según información del Ministerio de la Producción.



Jackson Torres, viceministro de esa Cartera, dijo que el resultado se explica porque la economía se ha reactivado poco a poco con el cambio de semáforo en varios municipios.



Las empresas también impulsaron el reinicio de actividades con programas pilotos. Seis sectores los presentaron: construcción, centros comerciales, automotor, metalmecánico, maderero y textil. También se sumaron las industrias de Cuenca y las pequeñas empresas del Azuay.



Con ello, alrededor de 80 000 empleos se retomaron en 744 empresas y proyectos.



Una de las firmas que participa en ese plan es Continental Tire Andina. Fabián Córdova, vicepresidente comercial de la industria, contó que la planta paró la producción el 16 de marzo y recién volvió a producir parcialmente el 18 de mayo. La demanda de llantas cayó un 80% en la emergencia.



La venta en locales se hace con cita y con un aforo del 30% desde hace dos semanas. La firma replanteó la operación de los establecimientos para que “el cliente se sienta seguro” y potenció la venta ‘online’.



Desde el 4 de mayo se retomó el comercio electrónico en el país, lo cual permitió mover unos USD 425 millones en facturación, según datos oficiales.



Otro factor, según el catedrático Marco Naranjo, fue el desa­cato de la población al confinamiento, que salió o trabajó en sus negocios con puertas a medio abrir desde este mes. Entre ellos, peluquerías, ferreterías, restaurantes o vendedores informales. Antes de la pandemia, 5 millones de personas estaban sin empleo o en la informalidad. El Gobierno

prevé que la cifra suba en medio millón hasta fin de año.



“Más gente vive del día. Es grave porque eso disminuye la recaudación de tributos, la calidad de vida y los aportes al Seguro Social”, dijo Naranjo.



El catedrático cree que el deterioro de la economía será tal este año que la pobreza subirá del 23 al 50%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una contracción del PIB del país del 6,7% para el 2020.



El Gobierno busca impulsar la actividad de micro, pequeños y medianos negocios con crédito a bajas tasas. Para ello, el lunes abrió el Fondo Reactívate, con USD 1 150 millones.



Torres reconoce que será muy difícil hablar de recuperación en este año, pero se busca dar oxígeno a empresas. La nueva normalidad, agregó, exige corresponsabilidad de empresarios y trabajadores en cumplir las medidas biosanitarias para evitar una nueva ola de con­tagios.



Los hechos económicos más relevantes en la emergencia



23 de marzo del 2020

​

Ecuador anunció que renegociará la deuda. Para ello canceló capital de dos créditos con bancos de inversión y USD 324 millones de bonos 2020. No se pagaron intereses.



7 de abril del 2020

​

Un socavón en el río Coca rompió los dos oleoductos de crudo y frenó los envíos de petróleo. Se declaró la fuerza mayor. La actividad se normalizó esta semana.



18 de abril del 2020



Los tenedores de bonos aceptaron el pedido de Ecuador de renegociar esas obligaciones. Hasta el 15 de agosto próximo, Ecuador no pagará los intereses de esos papeles.



15 de mayo del 2020



La Asamblea aprobó la Ley de apoyo humanitario con beneficios en el pago de arriendos, servicios y pensiones. Además, contiene reformas de flexibilización laboral.



19 de mayo del 2020



El presidente Lenín Moreno anunció siete medidas económicas. Entre ellas, ajuste al gasto público y un sistema de banda de precios para gasolinas extra y ecopaís y diésel.