Pence agradece generosidad latinoamericana en apoyo de libertad en Venezuela

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, renovó este martes 18 de junio del 2019 el "firme" compromiso del Gobierno de Donald Trump con el presidente "legítimo" Juan Guaidó y el pueblo venezolano y agradeció su "generosidad a los países latinoamericanos que también defienden la causa de la libertad en Venezuela".

El Gobierno estadounidense va a seguir con Juan Guaidó y con el pueblo venezolano hasta el restablecimiento de "la libertad, la democracia y el imperio de la ley" en ese país, subrayó.



Acompañado de su esposa Karen, Pence visitó en el puerto de Miami el buque hospital de la Marina estadounidense USNS Comfort, que el miércoles inicia una misión que le llevará a once países del Caribe, Centroamérica y Suramérica, la segunda que realiza en seis meses en la región, según destacó el vicepresidente.



"El mundo, una vez más, va a ver que Estados Unidos está con la libertad y con nuestros vecinos", dijo Pence.



El objetivo de la misión es ayudar a los países de la región a hacer frente a los desafíos en materia de salud que plantea el desplazamiento de millones de ciudadanos venezolanos para escapar de "la miseria y la opresión" en su país, según explicó Pence en una rueda de prensa en el puerto miamense.



Más de cuatro millones de venezolanos, según datos de la ONU, han abandonado su país debido a la crisis y eso ha puesto bajo presión los sistemas sanitarios de los países que los han acogido.



Está previsto que el buque hospital zarpe mañana miércoles para una misión de cinco meses que le llevará a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.



El vicepresidente estuvo acompañado del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, del secretario de Salud, Alex M. Azar, y de Carlos Vecchio, representante en EE.UU. de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de Gobiernos, el primero el estadounidense, que, según dijo Pence, está "orgulloso" de ello.



"Estamos con ustedes hasta la libertad", subrayó en español dirigiéndose a los venezolanos.



Intercalando frases y palabras en español durante su intervención, e incluso parafraseando al libertador Simón Bolivar, Pence envió un mensaje claro al presidente Nicolás Maduro, al que se refirió como el "dictador", y también al Gobierno de Cuba.



Al primero le aseguró que el Gobierno de Trump "sigue y seguirá" comprometido con Guaidó y va a seguir presionando diplomática y económicamente a su régimen para "aislarlo" y lograr que deje el poder.



Al Gobierno cubano le instó a "apartarse del camino" que lleva a la libertad de Venezuela, le aseguró que va a seguir sintiendo la presión para que lo haga y le recordó que Estados Unidos no ha dejado de defender la causa de la libertad en Cuba.



Si hay un país foráneo que esté "impactando en el destino de Venezuela no es Estados Unidos, sino Cuba", aseveró Pence, quien mencionó que los "observadores" internacionales dicen que Maduro está apuntalado en el poder por personal y material procedente de la isla.



También mencionó que es hora de que la Unión Europea se ponga de parte de "la libertad en este hemisferio", de parte "del pueblo de Venezuela".



Por el contrario, elogió a países como Colombia, Perú y Ecuador por haberse hecho cargo de miles de desplazados venezolanos -en el caso colombiano de "1,3 millones"- y haber demostrado que sienten "preocupación" y "compasión" por ellos.



En este punto destacó el hecho de que formen parte de la dotación del USNS Comfort profesionales de Canadá, Perú, México, Brasil y Costa Rica.



Pence eludió las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela y se limitó a señalar que "todas las opciones están sobre la mesa".



En referencia al "valeroso" e "inspirador" Guaidó, dijo que el pueblo venezolano está con él y que, a pesar de "la brutalidad de Maduro y sus colectivos (en español)", sigue llenando los actos convocados por el presidente interino.



Carlos Vecchio, al que el Gobierno Trump reconoce como "embajador" de Venezuela en Washington, afirmó que "Maduro ha creado la mayor crisis humanitaria de toda América. No solo es una amenaza para Venezuela, sino para toda América".



Agradeció el apoyo del presidente Trump y de Mike Pence, que "ha sido una persona clave en todo este proceso" dirigido a solucionar la crisis en Venezuela, lo que solo es posible -dijo- "sacando a Maduro y restableciendo la democracia".



"Así es como se conseguirá un continente en democracia", subrayó.

El vicepresidente y su esposa asistirán esta noche en Orlando (Florida) al mitin en el que el presidente Donald Trump anunciará que buscará la reelección en las presidenciales de 2020.