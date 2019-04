Pedro Palacios, alcalde electo de Cuenca, tendrá dos de 15 concejales

LEA TAMBIÉN

El alcalde electo de Cuenca, Pedro Palacios, no tendrá mayoría en el Concejo Cantonal que se posesionará en mayo próximo. Solo dos de los 15 ediles pertenecen a la alianza Azuay el Futuro que Soñamos (listas 4-20).

Eso no le preocupa porque, según él, los integrantes del Concejo fueron elegidos para atender los problemas de la ciudad y no para representar a una organización política.



Dijo que no se trata de una amenaza, pero quienes no cumplan con su deber tienen que responder a los electores, que sabrán qué ocurre en esta instancia de Gobierno. “Existe la revocatoria de mandato para todos los que fuimos elegidos”.



Palacios es experto en temas financieros, por lo que su prioridad será conocer a fondo las finanzas del Municipio y de las empresas municipales, más que buscar alianzas para elegir al vicealcalde.

El alcalde electo de la capital azuaya, Pedro Palacios, (izq.)se reunió ayer con el gobernador de Azuay, Xavier Enderica. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO

Otras de sus prioridades son la operación del tranvía, la renegociación de deudas del Municipio en el caso de ser necesario, la optimización de personal y la movilidad e infraestructura vinculada con el desarrollo económico para el crecimiento de la ciudad.



El lunes pasado, a través de un video que se difundió en su cuenta de Twitter, Palacios anunció que se reunirá con los ediles electos para tratar sobre la gobernabilidad, pero no dio una fecha. “Quienes fuimos elegidos entendimos bien el mensaje. Aquí no estamos para negociar ni para acuerdos por debajo. Todo de frente”.

En el nuevo Concejo Cantonal cuencano, a diferencia del actual (ver gráfico), ningún partido tiene mayoría. Los movimientos Renace, de Jefferson Pérez, e Igualdad, del alcalde de Marcelo Cabrera, lograron cuatro escaños cada uno.



Los otros espacios se reparten entre Compromiso Social, con tres; Participa-Juntos Podemos, con dos, y la alianza Azuay el Futuro que Soñamos, que sumó los dos restantes.



Hace cinco años, Alianza País llegó con mayoría e Igualdad-Participa, que impulsó la candidatura de Cabrera estaba en desventaja. Pero en la primera sesión del Concejo todo cambió. La actual vicealcaldesa Ruth Caldas y la exconcejal Norma Illares dejaron AP. Así, Cabrera tuvo ocho de 15 votos.



Para el virtual edil por Compromiso Social, Gustavo Jara, con los resultados de estas elecciones el correísmo no ha perdido espacio en la capital azuaya porque registraron sus candidaturas a último momento. “Estamos contentos con los resultados”.

Según Jara, su movimiento apoyará la gestión de Palacios y no se prestará para mayorías móviles para elegir al vicealcalde ni para fiscalizaciones dirigidas. “Palacios deberá nombrar a una persona de su confianza para la Vicealcaldía para que tenga gobernabilidad”.



Con este criterio también coincide el edil reelecto Cristian Zamora, de Participa-Juntos Podemos. “No creemos que el concejal más votado debería ser el nuevo vicealcalde”.



Según Zamora, los dos concejales de su movimiento, que es liderado por el exprefecto Paúl Carrasco, tampoco apoyarán a un candidato de Igualdad porque la administración de Cabrera deberá ser fiscalizada, principalmente, en lo relacionado con el tranvía. Pero consideró que deben reunirse antes de la primera sesión para llegar a un consenso.



El Movimiento Renace, por su parte, reclama la Vicealcaldía y entre los aspirantes estarían Andrés Ugalde y Omar Álvarez. Este último señaló que su partido se merece esa dignidad para ser consecuente con los resultados de las elecciones del pasado 24 de marzo.

Para Alfredo Aguilar, de Igualdad-Creo, quien es el virtual concejal más votado, su tienda política no ha perdido espacio. Existen otras circunstancias porque hubo más partidos en las elecciones. “Es un Concejo más democrático”.



Aguilar dijo que la prioridad de su partido será dar continuidad a las obras que ejecuta el alcalde Cabrera como los megaparques, la ampliación de los servicios básicos, el funcionamiento del tranvía y el mejoramiento de la movilidad.



Jara, por su parte, señaló que la capital azuaya también tiene otras prioridades como la construcción de casas de acogida, vivienda popular, construcción de un nuevo estadio y la remodelación del mercado mayorista de El Arenal, que es el más grande de la urbe.



Entre otros proyectos están los estudios para la ubicación del nuevo aeropuerto y adquirir los terrenos, dijo Palacios.