Pedro Freile y Unidad Popular acudieron a llamado de Pachakutik; se habló de armar 'frente de resistencia'

La dirigencia de Unidad Popular y Pedro Freile, excandidato del movimiento Amigo, respondieron al llamado del presidenciable de Pachakutik, Yaku Pérez, de reunirse para unificar acciones por la transparencia electoral.

La cita se dio la tarde de este miércoles 24 de febrero de 2021, en la sede del movimiento indígena, en el centro norte de Quito.



"Desde hace algunos meses hemos venido denunciando ante observadores internacionales nuestra preocupación por la falta de transparencia electoral. Celebro los esfuerzos que hace Pachakutik. Además de político soy abogado para apoyar el proceso de transparencia, que es la única manera de fortalecer la democracia", expresó Freile.



Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, y Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ambos excandidatos a asambleístas, ratificaron el apoyo de estos sectores a Pérez, el candidato presidencial que obtuvo la tercera mayor votación en los comicios generales del 7 de febrero pasado.



"En cualquier circunstancia debemos sumarnos todas las organizaciones sociales y políticas para lo que se venga. Vamos a ubicar el tema de la defensa contra el fraude, por supuesto, pero más allá de eso tenemos tareas más altas", dijo Atarihuana.



Pérez propuso a estos sectores "armar un frente de resistencia para cualquier escenario que se venga más adelante" en el país, más allá de exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) el recuento de votos en un 100% en Guayas y al 50% en otras 16 provincias.



"Si no hay un cambio de los integrantes del CNE no sabemos qué puede pasar. Y los escenarios que vienen más adelante no le vemos nada halagadores; veo bastantes nubarrones por decir lo menos. Entonces, tenemos que estar preparadas las fuerzas sociales, las fuerzas políticas y ver si vamos tejiendo un proceso de resistencia para hacer frente a cualquier escenario que se nos venga más adelante", expresó el candidato.



En relación a la convocatoria que tuvo Pachakutik, Pérez comentó que algunos se excusaron por temor a contagios del covid-19. A la reunión también llegó Marcelo Larrea, quien comprometió el respaldo de su hermano, Gustavo, de Democracia Sí, para exigir transparencia en los escrutinios.



Celestino Chumpi, uno de los asambleístas electos de Pachakutik, advirtió que si no se da el recuento de votos el próximo Presidente de la República será ilegítimo. Al cierre de esta nota no hubo resoluciones del encuentro.