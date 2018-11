Con pedidos de obras, los manabitas recibieron a Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

Durante una visita a los trabajos en el aeropuerto provisional de Manta (Manabí), el presidente Lenín Moreno ofreció disculpas a Manabí por las obras que se han retrasado en cantones como Manta y Pedernales.

Por ejemplo, la construcción de un hospital en Pedernales y un nuevo aeropuerto en Manta para dinamizar el turismo, el comercio y la industria.



En simultáneo, los pobladores de Bahía de Caráquez y de Pedernales organizaron una marcha pacífica para pedir que se cumpla con la construcción de dos hospitales, que resultaron afectados con el terremoto del 16 de abril del 2016 y las réplicas.



En Bahía de Caráquez, los moradores cerraron la avenida 3 de Noviembre, de ingreso a la ciudad, para pedir que se construya un hospital en el cantón. Los estudios para esa casa de salud ya fueron aprobados y se adquirió un terreno para construir un edificio con bases más sólidas, que el anterior que en la actualidad funciona provisionalmente en un campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.



En Pedernales la obra del hospital no se ha concretado. Los pobladores se atienden en un Centro de Salud dividido en dos partes: un campamento provisional y al frente un pequeño dispensario médico. “Hoy daré la cara a Pedernales y les pediré disculpas por no construir su hospital”.



En Manta, los pobladores también aprovecharon la intervención del Primer Mandatario para pedirle que se construya un sistema hidrosanitario. A lo que José Herrera, secretario del Comité de la Reconstrucción, señaló que la obra ya está agendada. “No quiero excusas, las obras en Manabí se deben dar en el tiempo establecido y sin retrasos”, dijo Moreno.



Otro ciudadano también pidió la palabra antes de que el Presidente se marchara de Manta para solicitar una vía hacia Las Golondrinas – Esmeraldas. El Jefe de Estado dijo que la obra estaba contemplada para el próximo año.



Durante el discurso, Lenín Moreno manifestó que las obras debían darse independientemente de las autoridades que estuvieran a cargo.



Sin embargo, el alcalde de Manta Jorge Zambrano afirmó que el cantón ve con preocupación la salida de los ministros, tras un pedido de renuncia que hizo el 22 de noviembre de 2018 el Presidente a su Gabinete ministerial. “No dudamos que las obras se den, pero podrían haber retrasos hasta que otro ministro y sus directores zonales asuman el cargo”.



Aunque Moreno fue enfático en que de ahora en adelante las obras debían entregarse en el tiempo estimado. Por ejemplo, en 18 meses deberá entregarse el aeropuerto de Manta. “Ni un día más de plazo… En Tena el aeropuerto debía entregarse el 30 de octubre, pero se entregó el 15 de noviembre… esas cosas ya no deben volver a pasar”.



El Mandatario, luego de esta actividad en Manta, tiene previsto realizar este viernes 23 de noviembre un gabinete ministerial en Pedernales, la norte de la provincia de Manabí.