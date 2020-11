Más de 150 000 personas han adquirido el tag de la Prefectura para circular en la Autopista General Rumiñahui

Para la próxima semana está previsto que se suscriba el convenio entre el Gobierno de Pichincha y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para formalizar la validación de los datos de los peajes del túnel Guayasamín y la Autopista General Rumiñahui.

Con esto, los dispositivos de los vehículos que circulan en la General Rumiñahui e Intervalles podrán registrarse en la base de datos del Guayasamín. De momento, la Prefectura informó que los conductores que cuentan con el tag del Guayasamín o Panavial ya pueden registrarse en la página web de la institución y circular con normalidad. Así lo confirmó este viernes 13 de noviembre del 2020, Edwin Herrera, director de Vialidad del Gobierno de Pichincha.



Por el momento, las dos entidades avanzan en el proceso de registro y validación de la información. “El Municipio tiene dispositivos con la misma tecnología que los de la Prefectura. Generamos un aplicativo y un servidor web para que ambas instituciones consumamos los datos ingresados en los peajes”.



Herrera indicó que con Panavial no hay convenios porque sus dispositivos pueden ser registrados y validados. Si alguien no siguió ese proceso, lo primero que debe hacer es ingresar a la página web de la Prefectura www.pichincha.gob.ec y registrarse, tomar una foto a la matrícula, cédula y el dispositivo.



Luego ingresar a la base de datos del Gobierno Provincial y en 72 horas se validará la información. De ahí automáticamente lo pueden recargar en las sucursales del Supermaxi, Akí, Megamaxi, Urban Park o la cadena de servicios Facilito. “Tenemos alrededor de 200 puntos en donde lo pueden hacer”, dijo el funcionario.



Si alguien tiene el dispositivo que funciona en el peaje Guayasamín debe seguir los mismos pasos. Hasta este viernes 13 de noviembre más de 150 000 personas adquirieron el tag de la Prefectura.



Quienes deseen registrar los tag de Panavial o Guayasamín debe seguir los siguientes pasos:



1. Ingresar a www.pichincha.gob.ec, sección PEAJEXPRESS. Ingresar el número de cédula y contraseña



2. Llenar el formulario de solicitud de homologación.



3. Una vez registrado el dispositivo en la página web, deberá esperar un plazo de 72 horas para validar la información recibida.



4. El usuario recibirá un mensaje de confirmación a través del correo electrónico registrado en la página web.



Luego del registro u homologación en línea, no es necesario que el usuario acuda a las oficinas de los peajes.



5. Si el usuario no desea efectuar el registro en línea, puede hacerlo de manera presencial, acudiendo a las oficinas del peaje Autopista General Rumiñahui.



Esta mañana una larga fila de vehículos se formó, en sentido valle de Los Chillos - Quito, desde el intercambiador de El Trébol hasta la entrada al barrio Edén Del Valle.



Los conductores y usuarios del transporte público se quejaron de que ese problema se presenta todas las mañanas, principalmente en las horas pico.



Los vehículos se acumularon pasando el peaje de la Autopista General Rumiñahui. Herrera señaló que existe fluidez vehicular hasta el punto de recaudación automática Peajexpress y el caos se produce pasando ese sitio.