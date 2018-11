Paúl Granda dice que se ha definido una hoja de ruta para solucionar los problemas de Carchi

LEA TAMBIÉN

A las 22:20 de ayer, lunes 26 de noviembre del 2018, tras 15 horas de paralización, concluyó el paro de la provincia del Carchi. Los dirigentes de la transportación pesada anunciaron –en rueda de prensa- que llegaron un acuerdo con las autoridades del Gobierno Nacional.

La medida de hecho, que se inició cerca de las 07:00 de este lunes e incluyó el cierre del paso por el puente Rumichaca que une Ecuador con Colombia, se suspendió tras una reunión entre los dirigentes del Carchi y Paúl Granda, secretario de Gestión de la Política del Gobierno. La cita, que fue a puerta cerrada, se inició a las 18:00.



Granda, en entrevista con un medio de televisión local, señaló este martes 27 de noviembre los puntos más importantes de la reunión de ayer con el Comité Cívico para la Reactivación Económica de la provincia del Canchi, organización que aglutina a los gremios, sectores productivos, barrios, entre otros.



"El problema del Carchi y de la frontera norte, es la ausencia de una estrategia de desarrollo en esta zona", dijo Granda. Y señaló que ya se ha definido una hoja de ruta que va a pasar por "diálogo profundo y permanente con las diferentes autoridades del Gobierno. La idea es que se hagan gabinetes en Tulcán y en toda esta zona fronteriza y que ahí se planteen las acciones concretas que permitan resolver el problema estructural de la provincia".

Además, el Secretario de Gestión de la Política señaló que se ha conformado un equipo de seguimiento y de evaluación permanente para que este tipo de conflictos no se den. "No se debe solo esperar del Gobierno Nacional las soluciones, se deben construir soluciones desde el propio territorio. Los alcaldes, prefectos, fuerzas viva, en conjunto y unidos, deben encontrar soluciones y generar un verdadero desarrollo que mejoren las condiciones de vida de la gente en esta provincia".



Con la reunión de ayer dijo que se avanzó mucho ya que se ha establecido un cronograma, se han puesto tiempo y definido responsables. Con esto "se ratifica que no hay mejor herramienta en Democracia que el diálogo", dijo.



Granda señaló que "no hay duda que su cercanía con Colombia y su situación económica y la posibilidad de la devaluación constante de su moneda hace que Colombia sea más competitiva que Ecuador y eso perjudica en las relaciones comerciales. Carchi tiene una actividad económica muy pujante por eso es fundamental que desarrollemos una estrategia con un conjunto de incentivos, por eso va a ir ya el gabinete económico productivo a Carchi a reunirse con todos sectores y todos los actores para desarrollar una estrategia que le permita ser más competitiva y generar mejores condiciones para la gente", recalcó.



Además, Granda señaló que está programada una reunión de todos los actores relacionados con la papa y el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, para tratar temas relacionados a producción de este tubérculo.