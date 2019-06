Los patrullajes se reforzaron en el Parque Bicentenario luego de la muerte de un joven

LEA TAMBIÉN

El patrullero se movilizaba en los alrededores de los baños del parque Bicentenario, ubicado en el norte de Quito. Recorría la pista de ciclismo, permanecía allí dos minutos y luego continuaba su camino en otros puntos del sector.

Ese es el ambiente que se vivió la mañana de hoy, lunes 17 de junio del 2019, cuatro días después de la muerte de un joven de 27 años en los baños ubicados junto a la Cruz del Papa.



A las 18:00 del pasado jueves 13 de junio del 2019, una adolescente de 16 años fue violada allí. El sospechoso de ese hecho, un hombre de 27 años, fue agredido por una turba que se encontraba en el lugar y murió a causa de los golpes.



El coronel Cristian Rueda, comandante de Policía del Distrito Eugenio Espejo, manifestó que varios estudiantes de una institución educativa consumían licor en el parque. En esos momentos, dos jóvenes mayores de edad que circulaban por el lugar se unieron al grupo de adolescentes. Cuando los policías llegaron a ese sitio, encontraron un cadáver tendido sobre el piso. El amigo del hombre muerto fue apresado por la Policía para investigaciones.



Hoy por la mañana, a los deportistas les sorprendía el despliegue de policías en el lugar, pues antes no era así. Comentaban que, lamentablemente, ocurrió una desgracia para que las seguridades se refuercen.



A Milena Velastegui le preocupa que hechos como el del jueves se repitan. Antes -cuenta- no había patrullajes en el Bicentenario y ahora espera que estos se mantengan para que la gente se sienta tranquila.



Jenny Valencia opinó que se deben incrementar las cámaras de seguridad en el parque, más en las zonas verdes con árboles y matorrales. Considera que la inseguridad puede incrementarse conforme crezcan los árboles y no se alcance a monitorear esos lugares por la espesa vegetación.



Ante las opiniones ciudadanas, Rueda señaló que los patrullajes en el parque Bicentenario son permanentes. Además, con los guardias del sitio se mantienen las comunicaciones de forma directa y coordinan acciones. “Hemos designado personal para que realice recorridos. Al interior hay guardianía privada y con esta nos manejamos para tomar procedimiento”.