La hermana del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, asumirá la dirección del Patronato San José

El proceso de transición en el Municipio de Quito continúa. La mañana de hoy, jueves 28 de marzo del 2019, la presidenta de la Unidad Patronato San José, María Fernanda Pacheco, mantuvo una reunión con Liliana Yunda, hermana del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, y quien asumirá la dirección de esa entidad.

El encuentro se realizó en las instalaciones del Patronato, en las calles Chile y Benalcázar del Centro Histórico de Quito. En su intervención María Fernanda Pacheco expuso los logros alcanzados durante su gestión.



Por ejemplo, destacó la implementación de 200 Guagua Centros en diferentes puntos de la ciudad. También cuatro centros de acogimiento a personas con problemas de consumo de sustancias, 505 lugares de atención para 60 y Piquito, entre otros.



"Es un orgullo para el Patronato tener a alguien de su trayectoria y profesional", manifestó Pacheco ante los aplausos de los asistentes.



Le obsequió a Liliana Yunda un cuadro con el mapa de la ciudad en el que se grafican los servicios que brinda el Patronato a la comunidad. En la pancarta decía: "Bienvenida a la Gran Familia Patronato, cuenta siempre con nosotros".



Yunda agradeció la invitación y aseguró que se dedicará de lleno a laborar en el Patronato San José. En ese sentido, ella delegó a otras personas para que se dediquen a sus actividades empresariales.



"El señor alcalde me ha pedido que le acompañe en esta labor y me siento orgullosa e identificada con poder ayudar a la gente vulnerable", manifestó.



Su prioridad será laborar en el control y erradicación de la violencia intrafamiliar y a la mujer.



Aclaró que el alcalde Jorge Yunda no es casado y por eso le delegó a ella las funciones en el Patronato. "Quiere una persona de su confianza y yo me siento satisfecha. Quiero demostrar que sí lo puedo hacer por el hecho de ser mujer y madre".



"Nosotros no venimos de cuna de oro sino desde abajo y me siento identificada con la gente que necesita de nosotros", señaló.



En lo que respecta a los funcionarios que laboran en el Patronato, Liliana Yunda aseguró que se quedará con la gente profesional que domine los temas de esa entidad. "Yo no vengo aquí a decirles a las personas que gracias y que se van".



En ese sentido, ella analizará la hoja de vida de cada uno de los funcionarios y así se definirá quiénes continuarán bajo su gestión. "No habrá un despido intempestivo, masivo".