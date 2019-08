Patinadores denuncian abuso policial en Guayaquil: 'Fui metido a un carro de la policía a patadas; me acusaron de robar una radio armando todo una historia'

LEA TAMBIÉN

El sábado 10 de agosto del 2019, un grupo de 'skaters' tuvo que detener su actividad deportiva en la Plaza Colón de Guayaquil, a pocos metros del barrio Las Peñas, por pedido de tres miembros de la Policía.

Videos muestran que hubo una agresión entre los patinadores y miembros de la Policía. Según relata David Holguín, patinador profesional y cineasta, "el trato de la policía desde el inicio fue confrontativo y provocativo. No llegaron a pedirnos amablemente que nos retiremos". Tras el incidente, Holguín y dos patinadores más fueron retenidos.



En un video previo a la agresión, se ve la secuencia de maniobras que realizan los 'skaters' y la presencia del hijo de Holguín.

David Holguín, patinador profesional y cineaste. Foto: Facebook





A continuación el relato que David Holguín publicó en Facebook el domingo 11 de agosto del 2019, un día después del incidente:







Entre tres oficiales me pusieron esposas y me quitaron mi cédula. Entre siete fui metido a un carro de la policía, a patadas. Estuve durante más de dos horas en el cuarto de una UPC (en donde me sentaron en el piso y me maltrataron física y psicológicamente), mientras veía como golpeaban de manera infame a los otros dos chicos patinadores (menores que yo y a quienes recién conocí esa tarde). Revisaron mi teléfono y mi cámara (Canon R) más de 4 veces. Trataron de romper mi cámara tirándola encima de una mesa en varias ocasiones, intentando arrancar la pantalla y sacarle el lente a la fuerza. Me acusaron de robar una radio de la policía armando todo una historia para meterme preso. Nunca supe de qué radio hablaban...



Gracias a que mis familiares, preocupados, insistieron en saber en dónde estábamos al no encontrarnos en la fiscalía (en donde según el 911 ya estábamos), nos soltaron, con la condición de que yo como mayor pida disculpas por todos. Disculpas que de inmediato serían aceptadas, y que obviamente ahí no había pasado nada. Para qué seguir describiendo todo lo que paso o puedo haber pasado.



Es una pena que un deporte que es practicado mundialmente en parques y plazas, y que ya es parte de los juegos olímpicos, sea castigado de esta manera en nuestro país. Es una pena que los espacios "adecuados" para este tipo de prácticas estén infestados de micro tráfico, malos elementos, indigentes, y sobre todo en mal estado. Es de ignorantes y ciegos seguir tratando a un deportista como drogadicto y vago, por estar en la calle saltando en una tabla.



Llevo 25 años patinando por todo el país, representado a marcas locales e internacionales, haciendo eventos, escribiendo en revistas, haciendo videos y fotografías de patinaje, y estoy harto de vivir este tipo de atropellos a los derechos básicos de un ciudadano cualquiera. ¡Esta vez se les pasó la mano!".