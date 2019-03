Pastaza contará con ocho nuevos recintos electorales para facilitar el voto de las comunas indígenas

LEA TAMBIÉN

Con baile y canto los habitantes de la comunidad Waorani de Toñampari de la parroquia Curaray del cantón Arajuno recibieron hoy, viernes 8 de marzo, a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta población está ubicada a una hora de vuelo desde el aeropuerto de Shell en Pastaza.

La comuna es una de los ocho recintos electorales de reciente creación en la provincia con la idea de que las poblaciones lejanas puedan sufragar el 24 de marzo de 2019.



Antes los votantes de este sector debían caminar uno y hasta cuatro días para votar en el recinto electoral de Arajuno. Eso alegró a Elena Tocare, de la comunidad Tigüaro, porque ya no tiene que caminar un día completo para sufragar. Ahora con la apertura de este recinto lo hará en 4 horas. "Antes era difícil ir a los recintos especialmente las mamás que debían llevar en sus brazos a los niños. Ahora estamos más cerca y otros no votaban por la lejanía".



Precisamente ayer Atamaint realizó un sobrevuelo a bordo en un helicóptero Súper Puma del Ejército por las comunidades de Jandiayacu, Teresa Mama, Boayacu y Toñampari. Lo hizo con el apoyo del Grupo de Aviación del Ejército N° 44 Pastaza perteneciente a la Brigada de Aviación del Ejército N° 15 Paquisha.



En esta última población se efectuó un simulacro de sufragio. Los miembros de la mesa revisaron que todo el kit electoral esté completo e iniciaron las votaciones. En este lugar sufragaran 283 electores. A pesar del intenso sol y la alta temperatura la prueba se realizó sin problemas.



Diana Atamaint, directora del CNE, explicó que por primera ocasión el pueblo Waorani, que es parte de este país diverso, va a sufragar sin tener que caminar largas distancias. "Seguiremos luchando por un país más equitativo y más incluyente, por la educación y por el derecho a votar de las mujeres guerreras que son ejemplo de lucha".



Mencionó que los territorios de las comunidades son sagrados y agradeció por permitirle entrar y que no traicionará esa confianza de llevar adelante un proceso electoral honesto y transparente, y que no quede en tela de duda que se respetará el voto popular.



Aseguró que la distribución del material en la Amazonía arrancará el 12 de marzo. Indicó que al momento todo el material está impreso y trabajarán para que llegué a cada uno de los recintos electorales.



En Pastaza el 24 de marzo sufragarán 73 884 personas en los 318 juntas receptoras del voto que se instalarán en los cantones de Pastaza, Arajuno, Mera y Santa Clara. Para esta nueva elección se habilitaron ocho zonas electorales en las parroquias Montalvo con las comunidades Jadiayacu, Pinduyaku, Kapawari, Teresa Mamá. En Sarayacu está Llancamacocha, Río Tigre con Minamarum, Curaray con Obepare y Toñampari, y Teniente Hugo Ortiz con Boayacu.