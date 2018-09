¿Qué pasó con el Partido Republicano?, cuestiona Obama por el apoyo a Trump

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama denunció este viernes 7 de septiembre del 2018 el comportamiento de los republicanos que, según dijo, apoyan sin reservas a Donald Trump y no tienen el valor para defender a las instituciones sobre las que se basa la democracia.

“¿Qué pasó con el Partido Republicano?”, lanzó Obama en Illinois en un discurso que marca su regreso al centro del debate político en Estados Unidos. Además, “están socavando nuestras alianzas, acercándose a Rusia”, señaló en referencia a los republicanos.



El expresidente demócrata, de 57 años, ha denunciado enérgicamente la idea de que “todo estará bien porque hay personas en la Casa Blanca que, secretamente, no siguen las órdenes del presidente”.



“¡Esta no es la forma en que nuestra democracia debería funcionar!”, tronó, en alusión a las revelaciones de un libro del periodista de investigación Bob Woodward y de un artículo de opinión anónimo de un “alto funcionario de la Casa Blanca”, sobre el funcionamiento errático de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump.



Tras un oscuro relato de la situación política en Estados Unidos, el expresidente también expresó su esperanza.



“En esta oscuridad política, veo un despertar de los ciudadanos en todo el país”, dijo, lanzando un llamado para que todos los demócratas vayan a las urnas en las elecciones parlamentarias de noviembre.



“¡Deben votar porque nuestra democracia depende de ustedes!”, dijo. “Si creen que las elecciones no importan, espero que los últimos dos años hayan cambiado su percepción”, señaló en un discurso apasionado, ampliamente aplaudido.



Y agregó: “La mayor amenaza para nuestra democracia no es Donald Trump (...) es la indiferencia, el cinismo”.



Obama ha mantenido un perfil relativamente bajo desde su salida de la Casa Blanca el 20 de enero de 2017. Ahora, el 44° presidente de Estados Unidos se ha involucrado en la campaña para apoyar a los demócratas en las próximas elecciones parlamentarias.



Con este fin, el sábado 8 de septiembre del 2018 estará en California y el jueves 13 en Ohio.



En las elecciones del 6 de noviembre se pondrán en juego los 435 escaños en la Cámara de Representantes, un tercio de los que están en el Senado y las gobernaciones en 36 estados.



Las encuestas predicen una “ola azul” (demócrata) y los republicanos, ahora en control del Congreso, temen perder su dominio en la Cámara de Representantes.