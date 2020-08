Las parroquias rurales de Azuay rechazaron la reducción de asignaciones

LEA TAMBIÉN

Los presidentes y vocales de las 61 juntas parroquiales de Azuay participaron, este jueves 6 de agosto del 2020, en un plantón en rechazo a la falta de asignaciones y la reducción de presupuestos por parte del Gobierno.

La concentración fue en el parque de San Blas de Cuenca y desde allí avanzaron –con carteles y gritando consignas- por la céntrica calle Bolívar hasta los bajos de la Gobernación de Azuay. Como parte de las medidas de seguridad por el covid-19, los asistentes portaban mascarillas e intentaron mantener el distanciamiento físico.



Según Janeth Garzón, presidenta del Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) de Azuay y presidenta de la Junta de San Vicente (cantón El Pan), el Ministerio de Economía les adeuda las asignaciones desde mayo y que en total superan los USD 3 millones.



Ella explicó que –el lunes 3 de agosto- recibieron la transferencia de abril y con recortes de entre el 17% y 40%. Cada Junta Parroquial recibe entre USD 150 000 y USD 250 000 mensuales, dependiendo del tamaño de su población.



En este caso, a quienes reciben más les aplicaron un mayor recortó, dijo Garzón. La Conagopare-Azuay ha remitido varios documentos solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas una explicación de cómo están aplicando los recortes, pero que no han tenido respuesta.



Juan Carlos Arévalo, presidente de la Junta Paroquial de Chumblín, cantón San Fernando, dijo que los recortes representan el 20% de reducción a sus presupuestos y que eso les impedirá cumplir con los programas y proyectos planificados para este 2020. “Para enfrentar esta pandemia algunas juntas parroquiales invirtieron sus recursos en insumos para los médicos de los puestos y subcentros de salud”.



Además, en kits alimenticios para las familias más pobres y campañas de fumigación de los espacios públicos para evitar la propagación del virus. “Estamos sin dinero y en algunos casos impagos en los sueldos del personal, dijo la Presidenta de Conagopare.

Al final de la protesta, las autoridades de la Conagopare-Azuay dialogaron con el gobernador, Xavier Martínez, y le entregaron un documento con varias propuestas que plantean al Gobierno Nacional.



Por ejemplo, que no se les retenga el IVA, para aumentar en algo sus ingresos, y que se liquiden los créditos que mantienen con el Banco de Desarrollo del Ecuador, porque con los recortes presupuestarios y nulas recaudaciones no tienen de dónde pagar.



Asimismo, que se emitan créditos no reembolsables para inversión y que se transfiera los recursos de los proyectos ya aprobados e ingresados al Banco de Desarrollo para que se ejecuten.