11 parroquias de Ambato y de Latacunga, con más casos de covid-19

Los operativos de control y brigadas médicas que impulsan las autoridades municipales de Ambato y de Latacunga se realizan en las parroquias con más contagios de covid-19.

Estas zonas se caracterizan por tener centros de comercio, instituciones públicas, entidades bancarias o por sus habitantes que no acatan las disposiciones de las autoridades.



Latacunga, además, lidia con la migración de las comunidades de Pujilí y Saquisilí hacia el centro de la ciudad, que son familias de escasos recursos; y la falta de servicios básicos.



Según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Cotopaxi, las parroquias Eloy Alfaro, Ignacio Flores y La Matriz registran la mayor cantidad de casos en el cantón.



David Tamayo, director de Servicios Públicos del Municipio, explicó que el contagio en el sector de La Matriz se da por el dinamismo comercial.

En este sector abundan las aglomeraciones de personas, principalmente en las paradas de los buses. En los portones de los edificios se colocaron negocios de ropa y calzado.



Los vendedores informales ocupan las explanadas del mercado Cerrado y El Salto.



El funcionario indicó que una de las alternativas para evitar las aglomeraciones fue la creación de las ferias alternativas en los barrios. Esto evita que las familias salgan a los mercados ubicados en El Salto.



Además, se colocaron lavamanos y señalética con las medidas de bioseguridad. También se levantó información de los vendedores informales para la creación de una bolsa de empleo con la Cámara de Comercio de Latacunga.



Los barrios de las parroquias Eloy Alfaro e Ignacio Flores están en las periferias de la ciudad. Sus habitantes son de las comunidades de Zumbahua, Apagua y Palo Quemado; también hay migrantes que retornaron de Guayaquil y Quito en el inicio de la pandemia.



En algunos sectores no hay alcantarillado ni agua potable. Las autoridades de control indican que los niños y jóvenes no utilizan mascarillas, hay reuniones y fiestas clandestinas.



Jorge Proaño, director distrital de Salud, informó que las Brigadas de Atención Integral permitieron identificar 75 casos positivos de personas asintomáticas en Ignacio Flores. Las brigadas están conformadas por personal de la Universidad de las Américas y de la Fundación ChildFund.



Las autoridades aislaron a los enfermos y levantaron cercos epidemiológicos. La brigada realizó 531 pruebas rápidas y 330 PCR en cinco barrios.



“Hay falta de colaboración de la población. Los datos que se tienen permiten a las autoridades tomar acciones en estas parroquias”, aseguró Proaño.



En Ambato, la parroquia La Matriz, Huachi Chico, Huachi Loreto, Picaihua y Santa Rosa lideran los contagios.



Según directivos del Colegio de Médicos de Tungurahua en estos sectores hay aglomeración de personas por las actividades en el Mercado Mayorista, la venta de autos y las ferias libres en la plaza Primero de Mayo, calle Tomás Sevilla y los mercados Modelo y Colón. En estos sectores se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, y bancos.



Patricio Mayorga, presidente del Colegio, indicó que estos sectores son focos de infección por el dinamismo comercial y productivo de la ciudad.



Por eso se realizan constantes brigadas médicas que impulsan la Municipalidad y la Prefectura de Tungurahua.

Los grupos de médicos y enfermeras atienden en los parques o canchas a quienes tienen sintomatología del virus. Los operativos de control del Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio de Ambato (Conseca) se orientan en estas parroquias.