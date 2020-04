La parroquia Chanduy de Santa Elena reporta 146 muertes en abril del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La parroquia rural de Chanduy, perteneciente al cantón de Santa Elena, registra muertes con sospecha de covid-19 en 13 de sus 14 comunas, para un total de 146 fallecidos en lo que va de abril del 2020.

La comuna Pechiche es la más afectada con 38 fallecidos hasta este miércoles 29 de abril de 2020, según el conteo de personas sepultadas en el cementerio de la localidad. El lugar cuenta con unos 6 000 habitantes y la cifra habitual de muertes es de 2 a 5 al año.



Nestor Villón, presidente de la comuna Pechiche, sostuvo que han tenido que pedir la colaboración de maquinaria de la Prefectura de Santa Elena para abrir tumbas en el cementerio y que dada la escasa disponibilidad de pruebas de diagnóstico en la parroquia, solo les queda suponer que los que mueren con dificultad respiratoria fallecen a causa del covid-19.



La enfermedad está diezmando sobre todo a la población de adultos mayores de la comuna, dijo. “La gente no acató en un inicio las resoluciones, las medidas de confinamiento y los toques de queda, salían familias enteras en moto, no se desinfectaban al llegar a casa y eso nos perjudicó gravemente”, explicó Villón.



El centro de salud de Pechiche volvió a laborar con normalidad, de lunes a viernes, pero la Junta Parroquial solo cuenta con cuatro bombonas de oxígeno para las 14 comunas, que “no abastecen la demanda de los enfermos”.



La Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Salud articula brigadas de atención domiciliaria a pacientes vulnerables en coordinación con el GAD Parroquial Chanduy. También se realiza desinfección de calles. Las brigadas médicas integrales en la Península se centran en personas diabéticas, hipertensas y con sintomáticos respiratorios.



Federico García Jaime, dirigente comunal de la cabecera parroquial de Chanduy, explicó que los comuneros prefieren morir en casa, sin la atención médica adecuada, antes que viajar al “colapsado” hospital Liborio Panchana (de Santa Elena).



El hospital Liborio Panchana de Santa Elena, con 110 camas, es el único centro de salud hospitalario para atender pacientes con covid-19 en la provincia. Y solo cuenta con 15 camas de cuidados intensivos, con respiradores artificiales para tratar a pacientes graves.



En los pueblos de la parroquia Chanduy mueren máximo un puñado de personas al año. Solo en el mes de abril, hasta el pasado lunes, se registraron 14 fallecidos en el Puerto de Chanduy, 13 en la cabecera parroquial, 8 en El Real, 5 en Manantial, 6 en Tugaduaja, 3 en Engunga, 15 en San Rafael, 18 en Zapotal, 1 en Villingota, 3 en Olmedo, 21 en Bajada de Chanduy y 1 en Ciénega. Solo la comuna Sucre no registra muertes este mes.