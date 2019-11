El parque Calderón se cerrará por la seguridad del presidente Moreno, que presidirá la sesión solemne por la Independencia de Cuenca

LEA TAMBIÉN

En medio de una pertinaz llovizna, en la mañana de este domingo 3 de noviembre se cumplieron los primeros actos protocolarios por los 199 años de Independencia de la capital azuaya. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidirá la sesión solemne conmemorativa prevista para las 16:30 en el Salón de la Ciudad.

A las 08:00 empezó la eucaristía de Acción de Gracia en la Catedral de la Inmaculada Concepción, en el Centro Histórico, dirigida por monseñor Marcos Pérez Caicedo. El alcalde, Pedro Palacios, como máxima autoridad de la ciudad, dirigió los protocolos.



También estuvieron presentes asambleístas y autoridades provinciales y locales, civiles, militares y eclesiásticas. La misa duró una hora y concluyó con un “Que viva Cuenca” por parte de Monseñor, seguido de sonoros aplausos de los presentes.



De allí las autoridades avanzaron hacia el parque Calderón, en donde se colocaron ocho ofrendas florales a los próceres de la Independencia, en el monumento a Abdón Calderón, de parte de la Asamblea Nacional, Municipio, Prefectura, Gobernación de Azuay, Consejo Nacional Electoral, Policía, Ejército y Juntas Parroquiales.

Antes de la sesión solemne el presidente Moreno mantendrá una reunión de acercamiento y reservada con el alcalde, Pedro Palacios. Foto: Lineida Castillo / ELCOMERCIO

A partir de las 11:30 y por tema de seguridad, estuvo previsto que se cerrara con vallas metálicas una parte del parque Calderón, precisamente la que da hacia el Salón de la Ciudad. Esto debido a las alertas, a través de redes sociales, de plantones y protestas contra el Gobierno.



Además, reforzarán la seguridad con policías y militares porque aún rige el estado de excepción, dijo el gobernador de Azuay, Xavier Martínez. “Tomamos precauciones para evitar agresiones en contra del Presidente. Estamos en un momento de paz y hemos abiertos los canales de diálogos con todos los sectores sociales”, dijo.

Estuvieron presentes asambleístas y autoridades provinciales y locales, civiles, militares y eclesiásticas. Foto: Lineida Castillo / ELCOMERCIO

Además, Martínez ratificó que el Primer Mandatario no emitirá el nuevo decreto desde Cuenca, como se especulaba desde varios sectores. “El presidente Moreno ha dicho que no va a existir la emisión de ningún decreto mientras no se dialogue”.



Una hora antes de la sesión solemne el presidente Moreno mantendrá una reunión de acercamiento y reservada con el alcalde, Pedro Palacios. “Hay buenas noticias para Cuenca porque se firmarán varios convenios para la ciudad y los cuencanos por montos importantes. También abordarán el tema de la puesta en marcha del tranvía”, precisó Martínez. A la sesión solemne también asistirán varios ministros de Estado.