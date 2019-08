Parlamento venezolano rechaza que México acepte embajador nombrado por Nicolás Maduro

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Francisco Sucre, envió este jueves 22 de agosto del 2019 una carta a la Cancillería de México para rechazar el beneplácito del Gobierno de ese país al embajador designado por el presidente Nicolás Maduro, por considerar "inconstitucional" la selección.

En la misiva, que fue difundida a través de las redes sociales, Sucre se dirige al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para manifestar el "más profundo rechazo" por la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de recibir esta semana las credenciales de Francisco Arias, el funcionario escogido por Maduro.



Sucre acota que el nombramiento de Arias "no contó con los extremos de ley en lo que refiere al control constitucional", por cuanto no se permitió al Parlamento revisar las credenciales del aspirante a embajador, como lo establece la constitución venezolana.



El parlamentario esgrimió que el nombramiento es "nulo, írrito e inconstitucional", pues, según él, desconoce "la autoridad del único poder constituido con legitimidad", la cual proviene los votos de "14 millones de ciudadanos venezolanos".



En el texto, Sucre sostiene que desde el 10 de enero, Maduro "usurpa la presidencia", por cuanto el período para el cual se juramentó fue producto de unas elecciones realizadas en 2018 y que han sido desconocidas por la oposición y por la comunidad internacional.



Sucre invitó "respetuosamente" al Gobierno mexicano "a no hacerse de la vista gorda ante la cada vez más grave crisis que se vive Venezuela", por lo que le pidió asumir "un compromiso firme con la reivindicación de los principios democráticos".



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición ni parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante resultó reelegido en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.

En respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.